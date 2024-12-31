台北101煙火最佳觀賞點 北市府首推象山步道「瞭望點」

台北101煙火是台北市每年跨年重頭戲，最佳的煙火觀賞地點在何處？北市工務局大地工程處指出，象山是知名步道，沿途設有多個視野極佳的瞭望點，例如攝手平台、攝影平台、六巨石、超然亭、煙火平台、愛心小象等，無論在哪個角度，101煙火都可盡收眼底。

大地處指出，誠摯推薦信義區的象山步道，象山地勢平緩、易於攀登，交通便利，是享譽國際的知名步道，這裡能遠眺台灣第一高樓台北101，並且可輕鬆攻頂，將大台北美景盡收眼底。

此外，鄰近象山的虎山及豹山步道，也是不錯的選擇，如果有足夠的體力往九五峰步道前進更高的展望點，沿途都可看到更遼闊的風景。

大地處科長蔡正發指出，由於跨年人潮眾多，跨年當天將實施交通管制，為避免交通壅塞與不便，建議大家提早出發，並多加利用捷運或YouBike等大眾運輸工具，登山時務必注意安全，避免推擠，也要留意踏階以免滑倒。此外，請勿提早將相機腳架固定在欄杆上，以免妨礙其他民眾觀賞煙火的權益。