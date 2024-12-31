快訊

柯文哲鬼打牆談「謎之硬碟」遭蔡壁如戳破 橘子ATM存鉅款疑星國密會鐵證

真實人生／芭蕾女伶變傳統妻子 農場8寶媽吸粉2200萬

以為是Logo！新人看到實體1物驚「真的是儲存按鈕」 資深同事見狀都哭了

聽新聞
0:00 / 0:00

台北101煙火最佳觀賞點 北市府首推象山步道「瞭望點」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
象山步道攝影平台。圖／北市大地處提供
象山步道攝影平台。圖／北市大地處提供

台北101煙火是台北市每年跨年重頭戲，最佳的煙火觀賞地點在何處？北市工務局大地工程處指出，象山是知名步道，沿途設有多個視野極佳的瞭望點，例如攝手平台、攝影平台、六巨石、超然亭、煙火平台、愛心小象等，無論在哪個角度，101煙火都可盡收眼底。

大地處指出，誠摯推薦信義區的象山步道，象山地勢平緩、易於攀登，交通便利，是享譽國際的知名步道，這裡能遠眺台灣第一高樓台北101，並且可輕鬆攻頂，將大台北美景盡收眼底。

此外，鄰近象山的虎山及豹山步道，也是不錯的選擇，如果有足夠的體力往九五峰步道前進更高的展望點，沿途都可看到更遼闊的風景。

大地處科長蔡正發指出，由於跨年人潮眾多，跨年當天將實施交通管制，為避免交通壅塞與不便，建議大家提早出發，並多加利用捷運或YouBike等大眾運輸工具，登山時務必注意安全，避免推擠，也要留意踏階以免滑倒。此外，請勿提早將相機腳架固定在欄杆上，以免妨礙其他民眾觀賞煙火的權益。

相關資訊，民眾可上大地處官網、台北大縱走FB粉絲團或台北市坡地環境教育網，持續關注獲得第一手消息。

虎山步道。圖／圖／北市大地處提供
虎山步道。圖／圖／北市大地處提供
象山攝手平台可以眺望台北101，是每年看跨年煙火絕佳地點。圖／北市觀光傳播局提供
象山攝手平台可以眺望台北101，是每年看跨年煙火絕佳地點。圖／北市觀光傳播局提供

北市 台北101 跨年

延伸閱讀

新北淡水跨年煙火全台首發 橫跨淡水河打造煙火秀

新北跨年煙火推直播 不到場也能共享璀璨

想帶狗狗出門看跨年煙火？飼主必看「10個安全提醒」才能開心倒數迎新年

大新竹跨年晚會31日登場 有卡司唱歌跟300秒絢爛煙火

相關新聞

中低收入戶長者明年可用敬老卡折抵聯醫掛號費 北市近9千人受惠

高齡化已成全國趨勢，台北市為照顧經濟弱勢的長者，協助在醫療上減輕負擔，明年開始開放中低收入戶長者使用敬老卡折抵聯合醫院7...

台北101煙火最佳觀賞點 北市府首推象山步道「瞭望點」

台北101煙火是台北市每年跨年重頭戲，最佳的煙火觀賞地點在何處？北市工務局大地工程處指出，象山是知名步道，沿途設有多個視...

減少都市熱島效應 新北媒合企業與25所校園植樹增加綠地面積

都市地區因為熱島效應，導致溫度較高，新北市農業局推動山海造林計畫，有鑒於都市地區是多數工商業發展地區，讓各校通報綠地利用...

整理包／2025北市9新制上路一次看 多項鼓勵生育補助加碼

明天就是2025，迎接新的一年，台北市明年9大新制上路，包括配合中央旅宿業限用一次用備品；北市中低收入（中低老津）長者明...

今晚跨年！台北市卡司、交管一次看 蔣萬安101賈永婕同台倒數

今天跨年夜，台北最High新年城跨年晚會晚間7時在市府前廣場登場。今年市府跨年倒數前，市長蔣萬安晚間11時50分將與副市...

見證大稻埕繁榮…怡和泰商行IWATAI 列歷史建築

台北市大稻埕內、1930年興建的「怡和泰商行 IWATAI」，建物保存良好，外牆精美別致，反映當時日治時期中期當地經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。