整理包／2025北市9新制上路一次看 多項鼓勵生育補助加碼

明天就是2025，迎接新的一年，台北市明年9大新制上路，包括配合中央旅宿業限用一次用備品；北市中低收入（中低老津）長者明天起，至北市聯醫七大院區可使用敬老卡抵扣門診掛號費；還有為鼓勵生育，北市凍卵及試管補助增加。

北市中低收入戶（中低老津）長者明天起，至北市聯醫七大院區可使用敬老卡抵扣門診掛號費，每次最多50點；還有長者收容安置補助費調增，入住每月補助金額調增1000-2000元，依照社福身分及失能條件最高補助29250元。

另外，醫療性凍卵擴大機構辦理，只要設籍北市符合資格市民，終身一次凍卵補助20000元，補助保存費3000元可補助4年；還有人工生殖增加補助，加碼試管嬰兒療程費用，設籍北市符合資格市民，補助25000元每年補助一次；還有孕婦唐氏症篩檢新增NIPT檢測，設籍北市懷孕婦女可獲補助；婚後孕前健檢也提高補助，新增身體檢查及諮詢費用。

還有北市符合資格警消人員，明天起新增40歲以上警警消肺癌篩檢。

環保新制部分，配合中央政策，旅宿業限用一次用備品，將不再提供小於180ML的洗髮乳、沐浴乳、潤髮乳及乳液等。也不再主動提供個人衛生用品如牙刷牙膏刮鬍刀梳子浴帽等。

青年計畫部分，明年起北市府將逐步推動青年海外實習計畫，申請資格為北市18-45歲青年具中華民國國籍、且設籍北市，就學或就業、符合實習機構的學經歷及語言能力。