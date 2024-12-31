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台北跨年晚會與阿妹演唱會 信義區晚間3階段交管

中央社／ 台北31日電

台北跨年晚會今晚登場，北市警方表示，由於台北大巨蛋也將舉辦歌手張惠妹跨年演唱會，信義區今晚7時至明天元旦凌晨3時將實施3階段交通管制，提醒汽車駕駛多加留意。

2025年將至，台北市警察局交通警察大隊透過新聞稿指出，台北市政府今晚7時起至明天元旦凌晨1時止，將在市政府前廣場舉辦「台北最HIGH新年城-2025跨年晚會」，預估將吸引大量民眾前往參與。

同時，鄰近的大巨蛋也將舉辦張惠妹跨年演唱會活動，信義區人潮預計將較往年更加熱鬧。

交通警察大隊表示，為維護活動周邊交通秩序與安全，將配合主辦單位執行3階段交管措施。

第1階段，今晚7時至8時，管制信義區松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北、基隆路與逸仙路以東區域，管制範圍內車輛只出不進。

第2階段，今晚8時至10時，除第1階段管制範圍外，擴大至信義區逸仙路及仁愛路（逸仙路至光復南路），管制範圍內禁止車輛進出，基隆路車行地下道開始管制。

第3階段，今晚10時至明天元旦凌晨3時止，光復南路以東、忠孝東路以南、信義路及莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西區域，管制範圍內禁止車輛進出，並視人潮彈性調整管制範圍。

交通警察大隊說，為因應上述管制措施，今晚10時起也將實施部分高架道路交通管制。首先，基隆高架道路部分，下樂業街匝道管制，往北車輛提前自敦化南路下匝道；環東/堤頂大道部分，下基隆路匝道管制，車輛於正氣橋改往西行駛市民高架道路。

以及，信義快速道路部分，往北出口禁止左轉市府路方向，僅能右轉松德路；市民高架道路方面，西往東下光復南路匝道之車輛，於市民平面道禁止右轉光復南路。

交通警察大隊呼籲，開車民眾避免行經管制區域周邊，建議可改道動線，包括東西向車流改道行駛民權東（西）路、南京東（西）路、八德路、市民大道及和平東（西）路；南北向車流改道行駛建國南（北）路、復興南（北）路、敦化南（北）路及松山路。

另外，因周邊停車空間有限，管制區內停車場及路邊停車格均實施管制措施，今晚7時起管制範圍內車輛只出不進，晚間8時起管制範圍內禁止車輛進出，呼籲要參加跨年活動的民眾，可多加利用公車及捷運等大眾交通工具前往，並可利用散場接駁車返程。

基隆 警察 跨年晚會

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