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今晚跨年！台北市卡司、交管一次看 蔣萬安101賈永婕同台倒數

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安去年率市府團隊一起陪民眾倒數。本報資料照片
台北市長蔣萬安去年率市府團隊一起陪民眾倒數。本報資料照片

今天跨年夜，台北最High新年城跨年晚會晚間7時在市府前廣場登場。今年市府跨年倒數前，市長蔣萬安晚間11時50分將與副市長李四川、林奕華、張溫德、台北101董事長賈永婕、議長副議長、奧運金牌選手等在跨年晚會舞台，陪大家倒數。

北市跨年晚會卡司多，今天上班日，許多民眾已經準備好下班後的跨年活動，今年北市府前廣場的「台北最High新年城跨年晚會」由Lulu黃路梓茵、廖威廉、風田、Dora謝雨芝主持，晚間7時開場，晚會卡司除由啦啦隊女神李多慧、林襄等Dragon Beauties及DJRayRay開場。

大咖卡司還有怕胖團、TRASH、戴佩妮、Karencici、J.Sheon、楊乃文、李聖傑、宇宙人、YELLOW黃宣、韓國女團Apink、ENERGY、跨年倒數後則由歌手梁詠琪、八三夭接力開唱。

今年北市府預估，跨年晚會將湧入20萬人潮，北市府針對周邊道路，從晚間7時起將有三階段交管，管制區內的停車場於12月31日晚間7時起只出不進，晚間8點起全面管制進出。大巨蛋停車場部分，同日晚間6時起只出不進。路邊禁停黃線則是同日傍晚5時到1月1日清晨3時禁止臨停。

北捷則42小時不收班，為鼓勵民眾多加利用綠線，自114年1月1日0時至6時，凡持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站直接刷卡進站乘車，享不限站數當趟車資免費優惠；另欲使用單程票者，亦可至南京三民站或臺北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃檯，免費領取單程票搭乘。

台北一零一董事長賈永婕。本報資料照片
台北一零一董事長賈永婕。本報資料照片
台北市長蔣萬安。本報資料照片
台北市長蔣萬安。本報資料照片

北市府 台北101 蔣萬安 跨年晚會

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