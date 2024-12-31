今晚跨年！台北市卡司、交管一次看 蔣萬安101賈永婕同台倒數

今天跨年夜，台北最High新年城跨年晚會晚間7時在市府前廣場登場。今年市府跨年倒數前，市長蔣萬安晚間11時50分將與副市長李四川、林奕華、張溫德、台北101董事長賈永婕、議長副議長、奧運金牌選手等在跨年晚會舞台，陪大家倒數。

北市跨年晚會卡司多，今天上班日，許多民眾已經準備好下班後的跨年活動，今年北市府前廣場的「台北最High新年城跨年晚會」由Lulu黃路梓茵、廖威廉、風田、Dora謝雨芝主持，晚間7時開場，晚會卡司除由啦啦隊女神李多慧、林襄等Dragon Beauties及DJRayRay開場。

大咖卡司還有怕胖團、TRASH、戴佩妮、Karencici、J.Sheon、楊乃文、李聖傑、宇宙人、YELLOW黃宣、韓國女團Apink、ENERGY、跨年倒數後則由歌手梁詠琪、八三夭接力開唱。

今年北市府預估，跨年晚會將湧入20萬人潮，北市府針對周邊道路，從晚間7時起將有三階段交管，管制區內的停車場於12月31日晚間7時起只出不進，晚間8點起全面管制進出。大巨蛋停車場部分，同日晚間6時起只出不進。路邊禁停黃線則是同日傍晚5時到1月1日清晨3時禁止臨停。