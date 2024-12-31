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北市3期、板橋雙子星 空維區明上路

聯合報／ 記者洪子凱李成蔭／連線報導
北市第3期空維區明上路，加強管制高汙染車輛進入。圖／北市環保局提供
北市第3期空維區明上路，加強管制高汙染車輛進入。圖／北市環保局提供

明天新年度元旦起，北市第3期空氣品質維護區上路，新生南路（與羅斯福路交叉口）至松江路（與民權東路交叉口）南北向車道，加強管制高汙染車輛，7月起違規者將挨罰500元至6萬元。新北市板橋雙子星空品維護區也同步上路。

此外，北市環保局也預告，第4期空品維護區預計後年施行，管制區域為南京東路、仁愛路、信義路（西至中山南北路、東至復興南北路交叉口）東西向車道。

北市第3期空品維護區內涵蓋5所學校、1間醫院、公車專用道與自行車道，進入空品維護區的柴油大客貨車、及小貨車，應先取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期排氣檢測，起重機應取得施工機具清潔排放自主管理標章。

北市府統計，空品維護區上路至今，取締柴油大客貨車4403件、柴油小貨車5837件、未排氣定檢機車3375件，合計裁處1萬3615件，裁處總金額1633萬500元。

第1、2期空維區管制後，空品監測顯示，細懸浮微粒（PM2.5）改善約10%至21%、氮氧化物（NOx）改善約25%至32%、一氧化碳（CO）改善約26%至33%。

北市議員楊植斗說，第3期有多校，有助保障學童健康，但因過去取締對象以柴油貨客車為主，未排氣定檢機車占小宗，民眾可能不清楚規定，市府要加強宣導。

在新北，已劃設八里「西濱海岸空氣品質維護區」、板橋「板橋雙站空氣品質維護區」，以車牌辨識系統採全時段管制，若新北空氣品質惡化警告達中級預警（空氣品質指標大於150）時，兩處空維區將依規定對違規排放的管制目標加重處罰。

明年元旦啟動的「板橋雙子星空氣品質維護區」，禁止未取得合格排煙檢的管制對象進入，包括出廠3年以上柴油大客（貨）車、出廠5年以上燃油機車，柴油引擎施工機具也納入管理。

環保局長程大維說，板橋為新北人口稠密區，新板特區是政經中心與主要交通樞紐地位，因此也納空維區。

空氣品質 車道

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