見證大稻埕繁榮…怡和泰商行IWATAI 列歷史建築

台北市大稻埕內、1930年興建的「怡和泰商行 IWATAI」，建物保存良好，外牆精美別致，反映當時日治時期中期當地經濟榮景。所有權人今年將建物提送文資審議，昨文資大會通過，取得歷史建築文資身分。目前大稻埕有古蹟11處、歷史建築100處。

在迪化街的「怡和泰商行 IWATAI」，是米商巨賈陳得貴於1930年興建。現為賣藥材南北貨店家，建物相當獨特，吸引不少遊客抬頭欣賞拍攝。所有權人6月19日提送資料到文化局申請文化資產價值審查，文化局8月2日邀文資委員會勘。

委員認為，該建築為大稻埕著名米商陳得貴於1920年至1930年間所創建，陳得貴與當地莊義芳商行經營者莊輝玉、郭怡美商行經營者郭烏隆，同為富商巨賈，被稱為「三仙」，商行建物在中街，見證日治時代中期大稻埕商業繁榮街景。

另，建物為1930年代現代主義風格店屋，為雙拼折衷主義風格，正立面有Art Deco（裝飾藝術風格）元素，貼淺綠色面磚，格局為二坎二進一過水，一進為3層樓磚石造，二進皆為一層兩坡斜屋頂建築，屋面以紅板仰合瓦鋪作。

建物正立面中央勳章飾，以及怡和泰商號是以日文拼音「IWATAI」；2、3樓之間以少見的獅頭泥塑裝飾，內部空間可見腰羽木板及留有透氣孔，天花板、磨石子扶手及梯階保留完整，文資委員認為，該建物具藝術及技術價值，決議登錄為歷史建築。