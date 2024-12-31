貫穿塭仔圳 新莊莊泰路春節前通車

新北市新泰塭仔圳交通路網再邁出新里程碑，繼領航路後，銜接領航路與中正路間的莊泰路，預計農曆年前完工並開放通車，屆時將能分散新莊三泰路通往中正路車流量，讓用路人往來新北大道與中環路更便利，約可縮短10分鐘車程。

新北市議長蔣根煌說，輔大醫院就在領航路旁，希望未來能建設照顧兒童及長輩的醫療園區，提供更好的照顧環境。市議員鍾宏仁指出，除莊泰路外，新莊還有其他的聯外道路，例如幸福路往新泰路一帶，既然要做，就先把這幾處交通瓶頸打通，紓解塞車之苦。

莊泰路為南北縱向、與中環路平行，北起泰林路、南至環漢路，全長3.75公里，貫穿整個塭仔圳，農曆年前即將完工的路段約700公尺長，為莊泰路最重要一段，通車後可銜接30米寬的領航路與交通壅塞的中正路。

新北市長侯友宜昨前往莊泰路視察工程狀況，侯表示，今年3月開通領航路，要去輔大醫院的救護車省下珍貴的5分鐘，莊泰路要趕在農曆年前完工通車，路寬30米寬，可解決新北大道至中環路壅塞狀況，也為五泰輕軌留設8米路廊，居民很關心工程進度，市府會加快腳步。

新北市地政局長汪禮國說，莊泰路開通後除了能分散交通尖峰時段三泰路的車流，亦能疏導中正路部分車潮，因此列為優先施作路段，隨著莊泰路北端、南端開通，路網陸續建設完成，就能看到改善交通的效益。

地政局說明，莊泰路（領航路－中正路）為30米寬計畫道路，包含雙側人行道、雙向各兩個車道，還有位於馬路中間的泰板輕軌預定帶，路面下管線配置包含瓦斯管線、自來水管線、汙水管線、排水箱涵、電力電信共同管道等，在泰板輕軌通車前，輕軌預定帶種植灌木營造景觀廊道，路口也增設庇護島、行穿線退縮，完善人本交通環境。