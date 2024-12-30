北市長照床明年預計新增逾百床 入住最高可補助12萬

衛福部提供住宿式機構住民最高12萬元補助，自2023年起最高補助金額從6萬增加至12萬元，北市2023年度共審核補助近3000件，補助金額達3億餘元。北市衛生局今年7月開始受理今年度補助，只要在住台北市145家機構之一，且合計滿180天，都可以在明年3月前申請。

補助對象為住宿機構住民必須符合長照需要等級4級以上，或具中度以上身障證明，入住依法設立的7大類住宿式服務機構如一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙福利機構、住宿式長照機構、榮譽國民之家（自費失能養護床與自費失智養護床）及兒少安置等，限住民本人或機構簽約人提出申請。

衛生局表示，累計住滿180天者，給予年度一次性補助12萬元，如未達180天，連續住滿半個月，每月給予補助總金額1萬元；若無失能證之既有住民須於去年1月1日前已入住機構，可補助每人每年6萬元；如未達180天，連續住滿半個月天，每月給予補助總金額5000元。

衛生局長期照顧科長林柳吟表示，該方案屬於全國性方案，無論先前是住在哪個縣市機構，只要最後是入住台北市145家機構之一，都可以向北市府申請，且即便累計未滿180天，單月有連續住滿半個月仍可以申請每月1萬元補助。

林柳吟說，目前台北市長照床約7500床，不過需求人數仍有1.4萬人，將持續布建長照床，預計明年在現有床數不減少情況下，明年預計可以新增逾百床，符合資格者請務必在明年3月3日前備齊申請書、身分證、入住機構契約書、繳費證明、長照需要等級認定或身障證明等資料並提出申請。