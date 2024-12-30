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新北板橋雙子星空品區元旦啟動 管制柴油車、燃油機車等

聯合報／ 記者李成蔭王慧瑛／新北即時報導
空維區內的柴油引擎施工機具須取得有效期限內的清潔排放自主管理標章。圖／新北環保局提供
空維區內的柴油引擎施工機具須取得有效期限內的清潔排放自主管理標章。圖／新北環保局提供

新北公告近一年的「板橋雙子星空氣品質維護區」將於明年1月1日正式啟動，禁止未取得合格排煙檢的管制對象進入。新北環保局表示，車輛違規進入者將依空汙防制法，處車輛使用人或所有人新台幣500元以上6萬元以下罰鍰，並得令其改善，未改善者，得按次處罰至改善為止。

環保局表示，新北已畫設空維區有八里「西濱海岸空氣品質維護區」及板橋「板橋雙站空氣品質維護區」，以車牌辨識系統採全時段管制方式，對空氣品質的改善成效顯著，未來將逐步擴大各空維區管制範圍及管制對象，維護民眾身體健康。

環保局長程大維指出，考量板橋新北市人口最稠密的行政區，特別是新板特區兼具政經中心與主要交通樞紐地位，為改善區域空品，自2022年起於板橋公車站及板橋轉運站區域實施第一期空品維護區（雙站空維區），管理柴油大客車，要求通行車輛皆應取得有效的自主管理標章。

程大維表示，第一期措施實施後，區內柴油大客車已全面納管，且電動大客車比例顯著提升，由2022年8%成長至2024年的25%，板橋雙站空維區每年約有15萬輛大客車通行，近三年來行經車輛高達99.9%皆符合空維區管制規定，僅告發68輛違規大客車，空維區的設置不僅有效改善周遭空氣品質，還促使管制對象車隊業者加強自主管理，主動安排所屬車輛進行排煙檢測並取得自主管理標章，同時加速淘汰不堪使用或高汙染車輛，另老舊公車亦逐步轉型為電動公車。

程大維說明，由於新板特區所在區域人口眾多、包含多所學校且商業活動盛行，因此在第二期擴大管制（雙子星空維區）時，將管制範圍延伸從府中到新埔捷運站之間的區域，區域包含民生路二段（與文化路一段及中山路二段交叉口）、文化路一段至南門街（與民生路二段及館前西路交叉口）、館前西路（與南門街及中山路一段交叉口）與中山路一段至中山路二段（與民生路二段及館前西路交叉口）及前述道路所圍區域，第二期擴大管制之面積是第一期的50倍。

環保局表示，板橋空維區管制對象新增管制目標，包含出廠三年以上柴油大客（貨）車、分階段柴油小貨車、出廠滿五年以上的燃油機車，以及柴油引擎施工機具，上述車輛進入雙子星空維區，需定期排煙檢測、申請自主管理標章，違反者將依「空氣汙染防制法」第七十六條第二項規定，處車輛使用人或所有人新台幣500元以上6萬元以下罰鍰，並得令其改善，未改善者，得按次處罰至改善為止。

以車牌辨識系統採全時段管制。圖／新北環保局提供
以車牌辨識系統採全時段管制。圖／新北環保局提供
西濱海岸空氣品質維護區柴油車攔檢。圖／新北環保局提供
西濱海岸空氣品質維護區柴油車攔檢。圖／新北環保局提供
營建工地查核情形。圖／新北環保局提供
營建工地查核情形。圖／新北環保局提供
新北市板橋雙子星空維區自114年開始施行-相關規定宣導海報。圖／新北環保局提供
新北市板橋雙子星空維區自114年開始施行-相關規定宣導海報。圖／新北環保局提供
空維區機車攔檢示意圖。圖／新北環保局提供
空維區機車攔檢示意圖。圖／新北環保局提供

環保局長 空氣品質

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