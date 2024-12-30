新北板橋雙子星空品區元旦啟動 管制柴油車、燃油機車等
新北公告近一年的「板橋雙子星空氣品質維護區」將於明年1月1日正式啟動，禁止未取得合格排煙檢的管制對象進入。新北環保局表示，車輛違規進入者將依空汙防制法，處車輛使用人或所有人新台幣500元以上6萬元以下罰鍰，並得令其改善，未改善者，得按次處罰至改善為止。
環保局表示，新北已畫設空維區有八里「西濱海岸空氣品質維護區」及板橋「板橋雙站空氣品質維護區」，以車牌辨識系統採全時段管制方式，對空氣品質的改善成效顯著，未來將逐步擴大各空維區管制範圍及管制對象，維護民眾身體健康。
環保局長程大維指出，考量板橋新北市人口最稠密的行政區，特別是新板特區兼具政經中心與主要交通樞紐地位，為改善區域空品，自2022年起於板橋公車站及板橋轉運站區域實施第一期空品維護區（雙站空維區），管理柴油大客車，要求通行車輛皆應取得有效的自主管理標章。
程大維表示，第一期措施實施後，區內柴油大客車已全面納管，且電動大客車比例顯著提升，由2022年8%成長至2024年的25%，板橋雙站空維區每年約有15萬輛大客車通行，近三年來行經車輛高達99.9%皆符合空維區管制規定，僅告發68輛違規大客車，空維區的設置不僅有效改善周遭空氣品質，還促使管制對象車隊業者加強自主管理，主動安排所屬車輛進行排煙檢測並取得自主管理標章，同時加速淘汰不堪使用或高汙染車輛，另老舊公車亦逐步轉型為電動公車。
程大維說明，由於新板特區所在區域人口眾多、包含多所學校且商業活動盛行，因此在第二期擴大管制（雙子星空維區）時，將管制範圍延伸從府中到新埔捷運站之間的區域，區域包含民生路二段（與文化路一段及中山路二段交叉口）、文化路一段至南門街（與民生路二段及館前西路交叉口）、館前西路（與南門街及中山路一段交叉口）與中山路一段至中山路二段（與民生路二段及館前西路交叉口）及前述道路所圍區域，第二期擴大管制之面積是第一期的50倍。
環保局表示，板橋空維區管制對象新增管制目標，包含出廠三年以上柴油大客（貨）車、分階段柴油小貨車、出廠滿五年以上的燃油機車，以及柴油引擎施工機具，上述車輛進入雙子星空維區，需定期排煙檢測、申請自主管理標章，違反者將依「空氣汙染防制法」第七十六條第二項規定，處車輛使用人或所有人新台幣500元以上6萬元以下罰鍰，並得令其改善，未改善者，得按次處罰至改善為止。
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