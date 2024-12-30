住宿機構使用者最高補助12萬元 北市145家可申請

衛福部提供住宿式機構住民最高12萬元補助，台北市衛生局表示，無論先前是住在哪個縣市，只要最後是住在台北市145家機構之一且合計滿180天，都可以在明年3月前申請。

台北市衛生局長期照護科長林柳吟今天透過記者會表示，今年「住宿式服務機構使用者補助方案」已開跑，住民須符合長照需要等級4級或具身障證明中度以上，並入住一般護理之家、身心障礙福利機構、長照住宿式機構等7類機構累計滿180天，即可申請最高新台幣12萬元補助。

她指出，無論先前是住在哪個縣市的機構，只要最後是入住台北市145家機構之一，都可以向台北市政府申請，且即便累計未滿180天，單月有連續住滿半個月仍可以申請當月1萬元補助。

林柳吟表示，台北市目前住宿式床數約有7500床，提醒符合資格者請務必在明年3月3日前備齊申請書、身分證、入住機構契約書、繳費證明、長照需要等級認定或身障證明等資料並提出申請。