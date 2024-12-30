致力社會服務 新北汐止龍馬湖協會獲志工服務潛力獎

汐止區龍馬湖發展協進會，長期以來和忠山里辦公處辦理共餐、健康促進課程，致力於社區鄰里間的社會服務，志工團隊的無私付出，在今年新北市表揚社會福利類績優志工團隊中，獲得了潛力獎。

每個星期五，忠山市民活動中心好熱鬧，一早就有健康促進課程，經常以遊戲的方式，帶著長輩伸展四肢，動動手也動動腦，減緩失智失能，汐止區龍馬湖發展協進會，長期以來和忠山里辦公處辦理許多活動，固定共餐、以及辦理多元課程，志工們都會早早來報到幫忙，從登錄、抬飯以及幫長輩們裝便當等等，就連關懷戶生日，也貼心的送上蛋糕。

時時關懷社區鄰里，志工團隊無私付出，也讓汐止區龍馬湖發展協進會，在今年新北市表揚社會福利類暨綜合類志願服務績效評鑑志工團隊中，獲得了潛力獎，里民說，很感謝協會經常辦活動課程關心弱勢長輩，這次能夠得獎，真的是實至名歸。

龍馬湖發展協進會理事長李瑞錦表示，很高興這次得了社會局的志願服務潛力獎，得這個獎主要是由於志工們很努力的把每一件該做的事、固定時間出來服務，像是共餐幫忙打菜，健康促進課程陪著長者一起上課、打牌、唱歌，日積月累，時間一到，大家就自動來，累積出來的就是這個獎的意義，相信所有的志工服務隊，大家都很認真在做，龍馬湖志工就是比別人多了一點堅持。

李瑞錦提到，要特別感謝龍馬湖所有的會員給予很大的支持，每一年開年會的時候，大家都很開心的站出來，這也是給志工們沒有負擔的支持，因為，辦活動或是共餐，都會需要一些花費，這是龍湖馬發展協進會的會員，大家所繳出來的會費提供的，真的很感謝。

忠山里長吳國全指出，龍湖馬發展協進會七、八年來，已經跟整個忠山里的里民結合在一起，協進會是很多元化的發展，從鄰里的和諧、人文的發展、環保生態維護、以及接下來防災社區發展、還有目前發展重點，也就是居家照顧關懷據點，對於忠山里的鄉親們照顧越來越緊密，大家都相處的非常愉快，獲得全面的肯定，會秉持這個精神持續去做。