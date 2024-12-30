新北淡水跨年煙火全台首發 橫跨淡水河打造煙火秀

一年一度的跨年煙火又要來了，在新北市淡江大橋施工現場，是全台灣首發的跨年煙火，由新北市主辦的新北跨河煙火將在12月31日晚間20時25分施放，象徵邁向2025年，新北高灘處長黃裕斌表示，今年比起過往，煙火彈數增加到3萬發，時間長達13分14秒，以淡江大橋為背景，用6艘平台船在淡水河上設5處施放點，打造台灣唯一橫跨淡水河，串接淡水、八里長達1公里的煙火秀。

黃裕斌還表示，此次串接淡水、八里長達1公里的煙火秀，以紅、黃、藍、綠主題色描繪四大篇章，呈現新北在地人文與自然風情，並以少見的藍色、綠色單色煙火，推出海上6大特殊造型煙火，包括難得一見的雙尺玉空中齊發、水中爆破、千輪煙火、星光煙火、五色牡丹和五彩落葉。

此外，今年的活動場域橫跨淡水、八里兩岸，從12月31日下午3點開始，於淡水海關碼頭、漁人碼頭以及八里左岸，分別規劃古蹟舞台、星光舞台、躍動舞台、閃閃市集等主題區，除了有安排歌手演出，再搭配上淡水、八里兩岸既有文化古蹟及觀光景點，歡迎民眾一起前來暢遊淡水、八里，一起好好地享受2024年的最後一天。