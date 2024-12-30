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新北里長協會送愛到校 138名學童開心領紅包

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市里長服務協會再度發送紅包還有暖呼呼的里長茶葉蛋來關懷弱勢學童，希望讓他們感受到社會的關懷。 圖／觀天下有線電視提供
新北市里長服務協會再度發送紅包還有暖呼呼的里長茶葉蛋來關懷弱勢學童，希望讓他們感受到社會的關懷。 圖／觀天下有線電視提供

歲末年終愛心不斷，新北市里長服務協會再度發紅包關懷弱勢學童，由區長及里長一起將紅包送到學校，還送上里長茶葉蛋，讓小朋友帶回去和家人分享，寒冬送暖，希望讓他們開心過年。

新北市里長服務協會募集大家的愛心，今年第七年寒冬送暖關懷弱勢兒童，發送紅包，今年分三區發放，前往了長安國小、汐止國小、以及樟樹國小，而鄰近的學校代表會到場代為領取，現場由里長、汐止區長將紅包一一交到小朋友的手上，還有每人一袋暖呼呼的里長茶葉蛋，要讓大家感受到滿滿的溫暖。

新北市里長服務協會理事長陳建興表示，過年快到了，循往例送小朋友們小紅包，過個好年，希望他們用功讀書，長大以後可以回饋鄉里，另外，也送茶葉蛋，寒冬問暖，小小心意。

汐止區長林慶豐指出，很開心跟里長服務協會一起到學校贈送今年寒冬送暖的活動，感謝里長今年募集了138位小朋友的紅包，12所學校都能受惠，也要祝所有同學身體健康、學業進步。

汐止國小校長王俊杰說，很感謝里長及區長，每一年都來學校給弱勢學生寒冬送暖，鼓勵孩子在人格品行的養成之外，學業也要重視，同時也利用這機會能夠提醒孩子，未來長大之後，有能力照顧其他人的話，能夠學習他們的精神，是一個很好的模範。

紅包 茶葉蛋

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