新北瑞芳地政事務所將拆建 遷至瑞芳國小持續為民服務

為配合辦公廳舍的重建，新北市瑞芳地政事務所自114年1月6日起正式搬遷至新北市瑞芳國小千禧樓5樓持續為民眾服務，目前全體員工忙著將各類資料一一打包裝箱，進行搬遷作業，要趕在1月6日前就位為民眾提供服務。

瑞芳地政事務所主任陳弘益表示，該所主要建築物於民國56年建造，並歷經多次增建及修繕，為提供安全優質的辦公環境與提升服務品質，將拆除舊有辦公建物，並與瑞芳區衛生所合署辦公興建廳舍。另外，此次利用114年1月4日及5日兩天假日進行搬遷作業，搬遷後電話號碼維持不變。

主任陳弘益進一步表示，臨時辦公廳舍位在瑞芳國小千禧樓5樓，另備有停車場及電梯供洽公民眾使用，呼籲市民朋友們114年1月6日起至瑞芳地政事務所時，請從一坑路43號進出(瑞芳國小後門)，不要走錯地方囉!