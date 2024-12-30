快訊

黃國昌、黃珊珊質疑檢方目的「要柯羈押、辭黨主席2選1」 北檢三點澄清

與綠營主流意見不同！評柯文哲案「證據薄弱」挨批 謝長廷臉書再反擊

焚屍滅證失敗！老翁遭對折塞冷凍櫃 檢警獲暗助找到屍體

新北瑞芳地政事務所將拆建 遷至瑞芳國小持續為民服務

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳地政事務將拆除重建，請民眾從114年1月6日起改至瑞芳國小辦理相關事務。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳地政事務將拆除重建，請民眾從114年1月6日起改至瑞芳國小辦理相關事務。 圖／觀天下有線電視提供

為配合辦公廳舍的重建，新北市瑞芳地政事務所自114年1月6日起正式搬遷至新北市瑞芳國小千禧樓5樓持續為民眾服務，目前全體員工忙著將各類資料一一打包裝箱，進行搬遷作業，要趕在1月6日前就位為民眾提供服務。

瑞芳地政事務所主任陳弘益表示，該所主要建築物於民國56年建造，並歷經多次增建及修繕，為提供安全優質的辦公環境與提升服務品質，將拆除舊有辦公建物，並與瑞芳區衛生所合署辦公興建廳舍。另外，此次利用114年1月4日及5日兩天假日進行搬遷作業，搬遷後電話號碼維持不變。

主任陳弘益進一步表示，臨時辦公廳舍位在瑞芳國小千禧樓5樓，另備有停車場及電梯供洽公民眾使用，呼籲市民朋友們114年1月6日起至瑞芳地政事務所時，請從一坑路43號進出(瑞芳國小後門)，不要走錯地方囉!

主任 瑞芳

延伸閱讀

新北春節垃圾清運出爐 瑞芳清潔隊籲大型家具及早預約

優化漁港周邊空間 瑞芳深澳路改善農曆年前完工

新北瑞芳南雅漁村再造 重現月桃繩編織技藝

新北市議員應景送聖誕紅 瑞芳龍川里共餐濃濃過節氣氛

相關新聞

歲末寒冬慰問 新北貢寮區公所關懷獨居長者

新北市貢寮區幅員廣大且地處偏遠，人口老化比例偏高，為了關懷在地上百位的獨居老人，貢寮區公所今(30)日在區長柯建輝的帶領下，與公所團隊一同帶著禦寒物資還有生活用品給獨居老人，並關心長者居家環境安全，希望讓長者可以度過寒冬。

新北瑞芳地政事務所將拆建 遷至瑞芳國小持續為民服務

為配合辦公廳舍的重建，新北市瑞芳地政事務所自114年1月6日起正式搬遷至新北市瑞芳國小千禧樓5樓持續為民眾服務，目前全體員工忙著將各類資料一一打包裝箱，進行搬遷作業，要趕在1月6日前就位為民眾提供服務。

新北淡水跨年煙火全台首發 橫跨淡水河打造煙火秀

一年一度的跨年煙火又要來了，在新北市淡江大橋施工現場，是全台灣首發的跨年煙火，由新北市主辦的新北跨河煙火將在12月31日晚間20時25分施放，象徵邁向2025年，新北高灘處長黃裕斌表示，今年比起過往，煙火彈數增加到3萬發，時間長達13分14秒，以淡江大橋為背景，用6艘平台船在淡水河上設5處施放點，打造台灣唯一橫跨淡水河，串接淡水八里長達1公里的煙火秀。

致力社會服務 新北汐止龍馬湖協會獲志工服務潛力獎

汐止區龍馬湖發展協進會，長期以來和忠山里辦公處辦理共餐、健康促進課程，致力於社區鄰里間的社會服務，志工團隊的無私付出，在今年新北市表揚社會福利類績優志工團隊中，獲得了潛力獎。

北市長照床明年預計新增逾百床 入住最高可補助12萬

衛福部提供住宿式機構住民最高12萬元補助，自2023年起最高補助金額從6萬增加至12萬元，北市2023年度共審核補助近3...

新北板橋雙子星空品區元旦啟動 管制柴油車、燃油機車等

新北公告近一年的「板橋雙子星空氣品質維護區」將於明年1月1日正式啟動，禁止未取得合格排煙檢的管制對象進入。新北環保局表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。