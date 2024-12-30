歲末寒冬慰問 新北貢寮區公所關懷獨居長者

新北市貢寮區幅員廣大且地處偏遠，人口老化比例偏高，為了關懷在地上百位的獨居老人，貢寮區公所今(30)日在區長柯建輝的帶領下，與公所團隊一同帶著禦寒物資還有生活用品給獨居老人，並關心長者居家環境安全，希望讓長者可以度過寒冬。

歲末年終將至，貢寮區區長柯建輝特別走訪獨居長者家中，親自關懷並致贈生活用品及物資，提醒長輩們在寒冬中務必注意保暖，並小心用電用火安全。如遇緊急狀況，也可以透過緊急救援系統快速通報。

貢寮區區長柯建輝表示，特別感謝社區工作者協會，一直以來提供的共餐與送餐服務，不僅滿足長輩們的日常需求，更帶來溫暖的陪伴。希望透過這些實際行動，讓在地的長輩們即使在寒冷的冬天也能感受到滿滿的關懷與溫暖。