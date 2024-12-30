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新北萬里區野柳特產街 全新面貌亮相

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市萬里區野柳地質公園以「女王頭」名聞遐邇，吸引大批國內外遊客前來朝聖。為提供遊客更舒適的旅遊體驗，新北市政府改造地質公園旁的野柳特產街，29日以全新面貌亮相，新北市長侯友宜表示，改造後的特產街更加明亮整潔，盼將在地農漁特產串連觀光休閒產業，吸引更多人潮到訪，帶動庶民經濟。

侯友宜市長表示，野柳地質公園是國內外遊客來新北市觀光必訪的景點之一，市府日前針對鄰近的野柳特產街進行改造計畫，包括地坪及雨遮全面翻新、發電機更換與電器改善等工程，同時將市場兩側入口融入野柳女王頭的在地意象，讓特產街結合當地觀光旅遊亮點，提供民眾明亮、舒適的旅遊購物地點。推薦國內外旅客造訪東北角時，可前往野柳特產街逛逛，品嚐新北市特色美食、購買經濟實惠的在地伴手禮，帶動地方經濟發展。

聚傳媒

女王頭 野柳

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