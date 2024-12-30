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聖曜課後照顧中心慷慨捐車輛接送據點長輩

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

為解決長輩交通不便的困擾，以吸引更多鄰里銀髮族加入臺南市後甲社區照顧關懷據點的健康促進課程，聖曜課後照顧中心捐贈車輛給後甲據點，作為接送社區內長輩上課往返的專車，提供在地的初級預防照顧服務，發揮社區自助互助功能。

臺南市長黃偉哲表示，這項捐贈將大大改善長輩們的交通問題，使他們能夠更方便地參加各種活動和課程。目前臺南市共有649個里，縣市合併之後，溫暖城市的願景要更落實在每一個里、社區之間，目前全市已佈建超過400個據點，涵蓋率61%，未來仍持續推動一里一據點的理念，讓關懷網絡進一步密佈。

東區區公所感謝王健源董事長的善舉，期待帶動更多長輩積極參與社區活動，回饋社會。後甲社區活動中心除設置關懷據點之外，亦設有東區樂齡學習中心，提供多元化的學習機會，嘉惠本地的長者們，鼓勵他們積極參與終身學習、充實生活並保持身心健康。

聖曜課後照顧中心董事長王健源表示，關懷長輩是我們每個人應盡的責任，希望透過這輛車輛的捐贈，能讓更多的長輩有機會參加學習課程，促進社區的團結與互助。

聚傳媒

東區 臺南 長輩

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