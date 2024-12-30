快訊

要求全聯併購大潤發每年捐款3億是「他」 王鴻薇撂話不適任

籌足交保金！柯文哲「戴電子腳鐐」微笑返家 黃國昌領隊、陳佩琪陪同離去

基隆驚傳殺人棄屍！男子遭3人押走 今被發現陳屍貨車冰櫃

聽新聞
0:00 / 0:00

怡和泰商行IWATAI見證大稻埕繁榮 列北市歷史建築

中央社／ 台北30日電
「怡和泰商行 IWATAI」建築本身，正立面有Art Deco（裝飾藝術風格）元素。圖／台北市文化局提供
「怡和泰商行 IWATAI」建築本身，正立面有Art Deco（裝飾藝術風格）元素。圖／台北市文化局提供

位於北市迪化街「怡和泰商行IWATAI」登錄歷史建築；文資委員認為建物具建築藝術及技術價值，由與當地富商並稱「三仙」的米商陳得貴建造，見證日治中期大稻埕榮景。

北市文化局今進行第178次文資會，其中審議位於迪化街一段123、125號的「怡和泰商行IWATAI」文化資產價值；歷經2次文化資產價值審查專案小組會勘，2委員建議指定為直轄市定古蹟、8委員建議登錄為歷史建築。

建物是大稻埕著名米商陳得貴於1920年至1930年創建，而陳得貴與莊義芳商行經營者莊輝玉、郭怡美商行經營者郭烏隆，因同為富商巨賈，被當地人稱「三仙」，商行建物在中街，見證日本時代中期大稻埕商業繁榮街景。

文資委員認為，「怡和泰商行IWATAI」為1930年代現代主義風格店屋，二坎二進格局，第一進建物立面及格局皆有自由表現特色，為迪化街少見店屋案例，極具特色；正立面有Art Deco趣味、幾何裝飾。

而建物採雙拼折衷式風格，外牆為黃綠色面磚，三層為原拱高，室內木造腰牆有透氣孔，磨石子扶手圓弧樓梯、地坪磁磚拼貼等，具建築藝術及技術價值。

正立面中央勳章飾及怡和泰以日文拼音的商號IWATAI也有立面及內部天井等，二、三樓有少見的獅頭泥塑裝飾，極具地區性建造物特色。

經出席委員22人投票，20名委員同意，「怡和泰商行IWATAI」登錄為歷史建築。

建物 文化資產 歷史建築

延伸閱讀

濱江水資中心將動工 北市污水自主處理重要拼圖

大稻埕「三仙」創建 怡和泰商行IWATAI列歷史建築

象山腳架大軍再現！跨年倒數占位拍101煙火 北市明巡查

酒後行為失當！北市派出所長酒後拍打新進警員臉頰 記過2次調整非主管

相關新聞

聖曜課後照顧中心慷慨捐車輛接送據點長輩

為解決長輩交通不便的困擾，以吸引更多鄰里銀髮族加入臺南市後甲社區照顧關懷據點的健康促進課程，聖曜課後照顧中心捐贈車輛給後甲據點，作為接送社區內長輩上課往返的專車，提供在地的初級預防照顧服務，發揮社區自

新北萬里區野柳特產街 全新面貌亮相

新北市萬里區野柳地質公園以「女王頭」名聞遐邇，吸引大批國內外遊客前來朝聖。為提供遊客更舒適的旅遊體驗，新北市政府改造地質公園旁的野柳特產街，29日以全新面貌亮相，新北市長侯友宜表示，改造後的特產街更加

嘉義市重劃區已分配好？黃敏惠駁斥：一定公開標售

有「信義區」之稱的嘉義市建國二村、復興新村市地重劃工程，隨著今天新生路開通，可望於明年5月完工，近來卻被謠傳早已「分配」...

基隆區漁會推3款禮盒 廚師示範10分鐘做出1道圍爐料理

基隆區漁會今天邀請長者提前圍爐，安排飯店主廚用漁會年貨禮盒的海鮮，烹調適長咀嚼能力下降的長輩料理。區漁會理事長簡建輝說，...

怡和泰商行IWATAI見證大稻埕繁榮 列北市歷史建築

位於北市迪化街「怡和泰商行IWATAI」登錄歷史建築；文資委員認為建物具建築藝術及技術價值，由與當地富商並稱「三仙」的米...

台北2025跨年晚會 警設「防踩踏小組」引導疏散動線

「台北最High新年城2025跨年晚會」明登場，警方將在人潮易聚集區域設「防踩踏小組」，於活動散場或緊急疏散時引導動線，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。