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台北2025跨年晚會 警設「防踩踏小組」引導疏散動線

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
「台北最High新年城2025跨年晚會」明登場，警方將分3階段管制交通。圖／台北市信義警分局提供
「台北最High新年城2025跨年晚會」明登場，警方將分3階段管制交通。圖／台北市信義警分局提供

「台北最High新年城2025跨年晚會」明登場，警方將在人潮易聚集區域設「防踩踏小組」，於活動散場或緊急疏散時引導動線，避免發生踩踏。

針對主舞台觀眾區、市民南北廣場、台北大巨蛋廣場、象山步道及公園、各捷運出入口等，警方規劃防踩踏小組，於活動散場或緊急疏散時，配合現場工作人員，以LED指示牌、擴音器、大聲公、哨音、照明設備等，引導民眾動線；如發現推擠或跌倒，立即介入避免事態擴大，並通報現場救護人員救援。

北市信義警分局將結合北市刑警大隊特勤中隊、新北市警察局警犬隊，針對主舞台、鄰近重要建設偵蒐清查，防止違禁品進入會場，維護活動安全；派遣大型警備車、巡邏車於市府路、仁愛路、忠孝東路、信義路、基隆路等重要路口，架設改道牌，並使用空拍機攔截器，干擾迫降未經申准的空拍機。

主辦單位5處服務台旁，警方將設機動派出所，提供交通管制、受理拾得遺失物、為民服務等。

北市 警察 跨年晚會

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