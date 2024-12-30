大稻埕「三仙」創建 怡和泰商行IWATAI列歷史建築

台北市迪化街、大稻埕內，一處被稱為「三仙」的米商巨賈陳得貴於1930年興建的「怡和泰商行 IWATAI」，建物保存良好，外牆精美別緻，反映出當時日本時代中期當地經濟榮景。現在所有權人今年將建物提送文資審議，今天在文資會中審議通過，認定為歷史建築。

現為賣藥材南北貨物的「怡和泰」樓房，為舊有「怡和泰商行 IWATAI」，每每吸引不少遊客抬頭欣賞拍攝。所有權人在6月19日提送資料到文化局申請文化資產價值審查。文化局於8月2日邀集文資委員會勘。

出席委員認為，該建築為大稻埕著名米商陳得貴於1920年至1930年間所創建，陳得貴更與當地莊義芳商行經營者莊輝玉、郭怡美商行經營者郭烏隆，同為富商巨賈，併稱「三仙」，商行建物在中街，見證日本時代中期大稻埕商業繁榮街景。

「怡和泰商行 IWATAI」商行建築本身，文資委員認為，建物為1930年代現代主義風格店屋，建物為雙拼折衷主義風格，正立面有Art Deco（裝飾藝術風格）元素，貼淺綠色面磚，格局為二坎二進一過水，一進為3層樓磚石造，二進皆為一層兩坡斜屋頂建築，且屋面以紅板仰合瓦鋪作。

文資委員表示，建物為當時近代建築史開端，正立面中央勳章飾及怡和泰以日文拼音的商號「IWATAI」，2、3樓之間則以少見的獅頭泥塑裝飾。內部空間可見腰羽木板及留有透氣孔，天花、磨石子扶手及梯階多保留完整，且細緻精美，具建築藝術及技術價值。

由於文資委員對於建築列為直轄市定古蹟或歷史建築有分歧，因此在今天文資審議會投票討論，經過討論出席22位委員，20位委員同意，登錄為歷史建築。

文化局補充，目前大稻埕有古蹟11處、歷史建築100處，共計111處。另外，「三仙」商行，除了今通過的「怡和泰商行 IWATAI」列為歷史建築，莊義芳商行也在2022年11月列為歷史建築。