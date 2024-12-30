新莊莊泰路農曆年前通車 往來新北大道、中環路省10分鐘路程

新北市新泰塭仔圳交通路網再邁出新的里程碑，繼領航路之後，銜接領航路與中正路間的莊泰路，預計明年農曆年前完工並開放通車，屆時將能分散新莊三泰路通往中正路的車流量，也讓用路人往來新北大道與中環路時更為便利，約可縮短10分鐘通勤車程。

莊泰路為南北縱向、與中環路平行，北起泰林路、南至環漢路，全長3.75公里，貫穿整個塭仔圳地區，農曆年前即將完工的路段約700公尺長，為莊泰路最重要的一段，通車後可銜接30米寬的領航路與交通擁塞的中正路。

新北市長侯友宜今前往莊泰路視察完工狀況，侯友宜表示，今年3月開通領航路，讓要去輔大醫院的救護車省下珍貴的5分鐘，現在莊泰路要趕在農曆年前完工通車，路寬30米寬，未來可解決新北大道至中環路壅塞狀況，也為五泰輕軌留設8米路廊，居民都很關心工程進度，會盡量趕進度，不耽誤民眾回來原本的地方生活。

新北市地政局長汪禮國表示，除了能分散交通尖峰時間三泰路的車流，預期亦有疏散中正路部分車潮之效，因此列為優先施作並開通的路段，隨著未來莊泰路北端、南端開通，路網陸續建設完成，就能看到改善交通狀況的效益。

地政局說明，莊泰路（領航路－中正路）為30米寬的計畫道路，包含雙側人行道、雙向各兩個車道，還有位於馬路中間的泰板輕軌預定帶，路面下的管線配置包含瓦斯管線、自來水管線、汙水管線、排水箱涵、電力電信共同管道等，在泰板輕軌通車前，輕軌預定帶種植灌木營造景觀廊道，道路路口也增設庇護島、行穿線退縮，完善人本交通環境。