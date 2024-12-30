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遊客逛動物園遭樹懶從天而降砸頭 肇事還加速逃逸笑翻網友

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市立動物園今年7月開服的「熱帶雨林館（穿山甲館）」主打遊客可與動物近距離接觸，有遊客前往參觀，卻有一隻樹懶從天而降砸到遊客頭部，當下嚇到不少人，影片中的樹懶發現闖禍後還準備「肇事逃逸」。圖／翻攝Threads「ratingwu」帳號
台北市立動物園今年7月開服的「熱帶雨林館（穿山甲館）」主打遊客可與動物近距離接觸，有遊客前往參觀，卻有一隻樹懶從天而降砸到遊客頭部，當下嚇到不少人，影片中的樹懶發現闖禍後還準備「肇事逃逸」。圖／翻攝Threads「ratingwu」帳號

台北市立動物園今年7月開服的「熱帶雨林館（穿山甲館）」主打遊客可與動物近距離接觸，開幕至今也相當熱門，但有遊客前往參觀，卻有一隻樹懶從天而降砸到遊客頭部，當下嚇到不少人，影片中的樹懶發現闖禍後還準備「肇事逃逸」。園方表示，工作人員當下有上前關心，所幸人和動物都沒有大礙。

有網友在日前在Threads分享，到台北市立動物園近日開幕「熱帶雨林館」觀賞動物，走到一半卻突然有一隻樹懶從天而降，正好砸在遊客頭上，影片中只見肇事樹懶在砸到人後開始往欄杆方向移動逃跑，一旁工作人員也趕緊詢問遊客有沒有受傷，好在遭砸男子連連揮手表示沒有大礙。

不過貼文一出也在網路上掀起不小熱議，遭砸男子的妻子也在社群上回應「先生當下只知道頭超級痛，幸好沒傷到小朋友，後續沒什麼大問題，今早起床還是一尾活龍，只能說真的太幸運了。」

不少網友也留言，「這隻樹懶剛飆出了新的最高時速」、「天啊～還好有人當肉墊」、「穿山甲館的樹懶，都讓牠們自由爬來爬去的」、「樹懶慢吞吞爬回去，很像做錯事怕被發現的小孩」、「事者看起來相當慌張，逃逸的速度都比平常移動快了數倍不止」。

動物園表示，工作人員當下有關懷遊客和動物狀況，看起來都無大礙，場館內都有一些提醒遊客標語。據了解，該館為今年7月開幕，樓高24公尺，可以與動物近距離接觸，開幕至今相當熱門，而也曾有動物降落在遊客步道上，但還是第一次砸到人。

動物園 樹懶

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