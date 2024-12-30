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跨年出遊住宿要注意 元旦起旅宿業不提供一次性用品

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市觀旅局提醒遊客，114年元旦起旅宿業不提供一次性用品。圖／取自交通部觀光署網站
台中市觀旅局提醒遊客，114年元旦起旅宿業不提供一次性用品。圖／取自交通部觀光署網站

跨年活動多，台中市府觀旅局提醒民眾跨年出遊住宿要注意，自114年元旦起，觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業，將不主動提供小瓶裝洗髮乳、沐浴乳等液態盥洗、保養用品及衛生用品供消費者自由取用，入住旅宿業請自備個人衛生用品。

觀旅局表示，環境部於112年7月17日公告訂定「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，並自114年1月1日生效，觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業不得提供容量小於180毫升的液態盥洗及保養用品，包括洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液，也不得於營業場所陳列個人衛生用品，如梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽供消費者自由取用，另SPA、游泳池等附屬設備、服務設施、客房以外的經營設施則不在管制範圍。

觀旅局說明，一次性旅宿用品限制是為呼應國際「全球旅遊減塑倡議」，要求旅宿業減量，並不影響業者服務品質，呼籲消費者可將自己習慣使用的拖鞋、牙刷、牙膏等備品帶出門旅遊，以達到觀光及環保兼具的綠色旅遊。

觀旅局提醒，跨年出遊住宿訂房前可先至台灣旅宿網( https://taiwanstay.net.tw/ )查詢合法旅宿業訂房，也可現場查看業者是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，慎選合法旅宿確保自身安全與消費權益。

如發現有經營日租套房或非法旅宿場所，可提出書面檢舉，檢附明確的經營地點及交易明細等事證，經查證屬實，裁罰金額10萬元以上者，經營業者完成繳納罰款後，將提撥實收罰鍰金額的10%至15%作為檢舉獎金。

住宿 消費者

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