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板橋五權公園活動中心近30年 耐震補強工程今完工重啟

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
五權公園市民活動中心耐震補強完工建築外觀。圖／板橋區公所提供
五權公園市民活動中心耐震補強完工建築外觀。圖／板橋區公所提供

台灣處於地震板塊交界，近年來地震頻傳，而不少活動中心年代久遠，建築及民眾安全更須被重視，像在新北板橋的五權公園市民活動中心落成至今已近30年。板球區公所表示，為顧及民眾公共安全，該中心耐震補強工程已於今日完工，並同步開放使用。

板橋區長陳奇正表示，五權公園市民活動中心民國85年啟用，建物迄今近30年，經耐震詳評結果顯示該建物未達現行法規耐震係數要求，為增加活動中心抗震能力，以確保民眾於市民活動中心活動安全，今年6月起建物1樓至4樓均採用鋼構斜撐補強工法強化建築結構穩固性，提升建物耐震係數，完工後的活動中心符合現行建築法規耐震係數要求，建築基礎更加穩固，民眾可以安心使用。

五權里長黃國展表示，五權公園市民活動中心民眾活動聚會使用頻繁，二樓以上分別為頤安社區長照機構、愛明發展中心及愛立發展中心租借營運使用，照護的對象均為高齡長輩或視障人士，公共安全特別重要，耐震補強工程後的活動中心，民眾使用更有安全感。

板橋區公所表示，耐震補強總工程經費約為3150萬餘元，為達工程經濟以及降低施工影響範圍，從建物外部補強結構，鋼框外構斜撐往上強化建築結構，可延長建物使用年限，也可保有原建物採光。

板橋區公所補充，為強化市民活動中心建物安全，公所近年積極推動市民活動中心耐震補強工程，板橋區內需耐震補強工程的14座市民活動中心皆已完成建物耐震補強工程，請民眾安心使用。

五權公園市民活動中心側門。圖／板橋區公所提供
五權公園市民活動中心側門。圖／板橋區公所提供
五權公園市民活動中心採用鋼構斜撐補強工法強化建築結構。圖／板橋區公所提供
五權公園市民活動中心採用鋼構斜撐補強工法強化建築結構。圖／板橋區公所提供

地震 建物 建築

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