新北土城、新店增全智慧停車場 114年元旦啟用

中央社／ 新北30日電

新北市交通局表示，土城區板院段及新店區陽光段新闢全智慧平面停車場，民國114年元旦啟用，共62格小型車及38格機車格位，採車牌辨識系統及悠遊卡感應進出場。

新北市交通局停車管理科代理科長王昶閔透過新聞稿指出，土城區板院段停車場位在學府路1段23巷，由於周邊大多是舊公寓，停車需求大，交通局與農田水利署在水利地合作闢建平面停車場，預計提供47格小型車及38格機車格位。

另外，新北市交通局表示，新店陽光運動公園每逢假日停車一位難求，因此在安和路2段與安業街口空地，新闢新店區陽光段停車場，共有15格小型車格位，提供臨停使用。

新北市交通局說，土城區板院段停車場小型車臨停每小時新台幣30元；新店區陽光段停車場小型車臨停平日每小時20元，假日每小時30元。

停車場 悠遊卡

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