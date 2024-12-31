新北土城、新店增全智慧停車場 114年元旦啟用

一年一度的跨年煙火又要來了，在新北市淡江大橋施工現場，是全台灣首發的跨年煙火，由新北市主辦的新北跨河煙火將在12月31日晚間20時25分施放，象徵邁向2025年，新北高灘處長黃裕斌表示，今年比起過往，煙火彈數增加到3萬發，時間長達13分14秒，以淡江大橋為背景，用6艘平台船在淡水河上設5處施放點，打造台灣唯一橫跨淡水河，串接淡水八里長達1公里的煙火秀。

2024-12-30 20:49