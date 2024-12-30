跨年倒數看煙火！ 新北觀光即時影像供線上共賞跨年夜

新北為迎接2025年到來，將在淡水河畔施放長達13分14秒的跨年煙火秀，新北觀旅局表示，想跨年又不想人擠人，可透過「淡水漁人碼頭的4K即時影像」，就能在家感受高畫質直播跨年煙火，另外像是中和的烘爐地南山福德宮是觀賞台北101跨年煙火的絕佳位置，也有即時影像供民眾線上感受。

觀旅局長楊宗珉指出，由市府文化局及高灘地工程管理處主辦的2025年跨年煙火，將在淡水八里之間的河域施放超過3萬發煙火，不僅數量創下歷年新高，更特別準備了獨家音樂搭配四大色系的煙火，完美呈現新北的自然與人文之美。

楊宗珉表示，除邀請民眾實地感受煙火魅力外，也特別規畫透過「新北旅客New Taipei Tour」YouTube頻道的4K即時影像，讓無法親臨現場的民眾也能線上共享；民眾只要透過淡水漁人碼頭的4K即時影像，就不用擔心人潮擁擠，在家也能享受高畫質直播的跨年煙火。

觀旅局提到，想要親臨現場感受跨年氛圍的民眾，特別推薦淡水端的漁人碼頭活動主舞台、油車口木棧道、海關碼頭及淡水金色水岸；八里端則有十三行博物館園區、八里北堤沙灘、十三行文化公園等最佳觀賞點。