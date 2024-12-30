新北1314跨河煙火明亮相 分四幕施放、逾3萬發彈迎2025

迎接2025「閃耀新北 1314跨河煙火」將於明晚8時25分在淡水河口登場，新北高灘處表示，屆時上空將施放超萬3萬發煙火，營造長達13分14秒的璀璨天際，且今年還融入淡江大橋等元素，共分四幕不同顏色系列和音樂進行，民眾可盡早規畫至11處最佳觀賞點，也需注意當天交管。

高灘處說明，新北每年於淡水河左右岸舉辦跨年首發活動「閃耀新北1314跨河煙火」，是全台最早迎接2025年的跨年煙火，今年煙火秀將由國內曾受邀至國外擔任世界煙火大賽的評審的知名煙火設計師黃泰操刀設計，並於12月31日晚間8時25分演出為期13分14秒，象徵一生一世的美好祝福，屆時淡水河上空將施放超萬3萬發煙火，營造出長達1公里的璀璨天際。

高灘處長黃裕斌表示，今年煙火不僅繼承過往淡八煙火的精彩元素，在倒數跨年部份，也融入了最新的科技創意，以淡江大橋為背景，淡水河為舞台，將新北這座城市做為發想概念，共分為四幕進行，每幕都有專屬的顏色系列和音樂，從金色的夕陽美景到藍色的海港故事，再到綠色的山林生機，最後以紅色的多元文化，代表著團結與願望。除傳統的煙火表演，還有六種創新的海上花火表演，包括雙尺玉空中齊發及水中爆破、千輪煙火、星光煙火、五色牡丹和五彩落葉等。

黃裕斌指出，煙火秀與量身打造的創作音樂結合，隨著音符的節奏，綻放出美麗絢爛的煙火畫面，傳遞2025對未來的美好祝願。此外，今年挑戰把全部的煙火彈布置於平台船，團隊除了將煙火彈藥加強固定於平台船外，更利用長達10米的鋼條以打樁的方式，確保平台船能穩固在河面上，以最好的畫面呈現。