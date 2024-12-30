松機旁新亮點..濱江水資中心明年動工2030汙水自主處理

落實「2030汙水完全自主處理」，北市工務局衛工處興建「濱江水資源再生中心」，預計明年初啟動「濱江水資源再生中心」新建統包工程，預計2030年完成後，每日可處理16萬噸汙水，放流水水質遠優於國家環保標準。

北市府表示，該基地內原有違章建築有13處、合法建物29處，經衛工處1年多來努力溝通協調，已與超過8成屋主完成地上物點交並進行拆除，目前仍尚有2處違章建築及7戶合法建物屋主不配合點交，衛工處已將依法徵收的補償款提存專戶，住戶可自行前去領取，未來除持續加強溝通外，已請屋主明年1月前完成騰空點交，屆時若仍拒不配合，妨礙重大市政建設，將依法強制斷水、斷電，並接續進行拆除作業。

衛工處規畫設計科長陳鏗元表示，濱江水資源再生中心用地，早於民國45年即畫定為汙水處理場用地，為推動2030年北市汙水完全自主處理，2022年4月通過環評審查，並於2023年10月獲中央內政部核准土地徵收計畫，基地內土地目前皆完成徵收作業，正進行地上物拆除作業。

衛工處強調，濱江水資源再生中心是2030年北市汙水完全自主處理最重要的一塊拼圖，採用缺氧脫氮及薄膜生物反應器(AO+MBR)的三級處理流程，放流水質遠優於國家環保標準，除可補助河川基流量，更可部分回收再利用，對環境永續發轉貢獻心力。