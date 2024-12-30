3族群公費流感疫苗施打 北市6都墊底

公費流感疫苗開打2個半月，北市65歲以上、學齡前幼兒與學生接種率六都墊底。議員質疑宣傳不足，衛生局解釋，實際接種高於戶籍人數，部分長者已自費接種，因此未含在公費接種統計數據。

北市嘉興里長鄭智耀表示，里內公費流感疫苗打氣一向不錯，今年衛生局兩度設接種站，祭出打疫苗送餐盒等誘因，吸引其他里里民也來施打。他認為北市醫療資源豐沛，有些長者就醫做慢性病等檢查，就會順便自費接種流感疫苗。

衛生局說，全國、北市去年與今年流感併發重症數，以未接種當季流感疫苗者為主，疫苗仍是對抗流感最有效方法，「左流右新」是主要策略。

公費流感疫苗10月起開打，北市統計至12月15日接種率，滿65歲長者按戶籍地為38.1%，同樣按戶籍地的學齡前幼兒至少打1劑是49.8%、學生依接種地為63.7%，三族群均六都最低。

議員汪志冰觀察，許多長輩選擇戴口罩防範，實際接種疫苗不多；議員張文潔說，衛生局派員到里辦呼籲打疫苗，卻沒明確告知好壞影響、可獲何種保護力，不夠理解就不會去接種。

北市衛生局表示，中央以戶籍地統計，北市實際接種數高於戶籍人數，有些住北市者，戶籍不在北市。北市採購公費流感疫苗使用率88.2%，較新北、桃園、台中及高雄高，疫苗接種效益不應看單一指標。

另，新北衛生局統計，新北公費流感疫苗使用率85.1%，官員分析，今年全台施打熱度偏低，往年10月開打，施打後1個月是熱潮期，今年接連2個颱風侵台，影響民眾出門接種意願。