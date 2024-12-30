侯友宜盼新北地熱發電 領先全台

新北市長侯友宜昨到金山區視察四磺子坪地熱先導電廠開發成果，投資業者宣布明年將開發規模更大的電廠，規畫以園區方式推動，取得能源並帶動觀光發展。侯表示，會協助業者帶動新北再生能源產業發展，強化新北國際競爭力。

新北市政府與經濟部能源局、財政部國財署合作，設立金山硫磺子坪地熱示範區，2016年引進結元能源開發公司投資建廠。裝置容量1.2MW（百萬瓦）的先導電廠去年10月商轉，後續規畫再開發2座容量4MW、1座容量20MW的電廠。

侯友宜一行人昨前往四磺子坪地熱先導電廠，聽取結元公司總經理林伯修簡報開發成果及未來開發計畫。除了結元將投資4座電廠，還有進金生能源公司等加入開發陣容，預估裝置容量可達200MW。

侯友宜表示，為了達成2050淨零碳排目標，城市能源轉型是世界潮流，地熱扮演永續能源關鍵角色，可達全天24小時、全年無休穩定發電，被視為重要再生能源。大屯火山區下方具有高溫地熱儲集層構造，占全國淺層地熱資源約7成，期望新北地熱發電發展領先其他縣市。

新北市經發局長盛筱蓉表示，四磺子坪地熱發電廠是全台第一座火山型地熱開發案，結元公司設置的先導電廠容量為1.2MW，年發電量為640萬度電，可以供應1500戶的4口家庭全年用電，後續將再開發的3座電廠，預計裝置容量為28.4MW，年發電量可達1億8000萬度電。