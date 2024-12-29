無私奉獻8千小時服務 新北文化志工馬曉葳、張麗蓉獲頒感謝狀

新北市文化局今舉辦「113年新北市文化志工感恩大會」，今年獲獎志工137人，包含18隊文化志工隊，共約600名志工齊聚一堂，共同見證這份無私奉獻的感動。其中，服務時數超過8000小時的馬曉葳與張麗蓉，由新北市副市長劉和然頒發感謝狀，致敬熱情與堅持。

文化局統計，今年度，新北市文化志工的總服務時數高達32萬2850小時，累計服務人次超過371萬人次，涵蓋新住民故事媽媽、高齡志工參與志願服務，甚至連過年期間的易經流年解說，也有文化志工的身影，由林本源園邸志工為民眾解說流年運勢。不僅延展了藝文的深度，更讓文化觸及每一個角落。

今年受衛福部表揚的馬曉葳與張麗蓉，從2001年起投入志工行列，多年來默默付出，用行動書寫文化的溫度。在黃金博物館擔任文化志工的馬曉葳，曾支援士林官邸花展、國立台灣文學館展品維護，專注於文化展覽的細節與品質。

張麗蓉除了在鶯歌陶瓷博物館服務，還投入城鄉局、衛生局、客家事務局等跨領域第一線櫃台服務，成為市府各單位不可或缺的夥伴。總計8000小時的付出，不僅是時間的累積，更是熱愛與使命的最佳詮釋，也榮獲衛福部金牌獎，為全體文化志工樹立典範。