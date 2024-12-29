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新北金山、萬里風災後水壓不穩 林莊淨水場永久管線一月完工
近半年兩颱風相繼侵襲，新北金山萬里一帶各式水管線遭破壞，新北市議員白珮茹表示，除許多山泉水、簡水系統急需修復，林莊淨水場取水管線也遭破壞，導致金山萬里居民用水不穩。新北水利局表示，管線都已完成簡易修復，林莊淨水場永久管線施作中，預計明年1月中旬完工，整體重建也由水公司設計作業中。
今年下半年山陀兒及康納等颱風接續衝擊東北角，不少設施遭沖毀，雖然新北市政府等單位已經緊急修復，讓民眾用水不成問題，但這些畢竟都是臨時管線，若再有豪雨等天災，可能用水又令人堪憂。
白珮茹指出，雙興、磺潭多處簡易自來水遭洪水沖毀，急需相關經費修復、公館崙等地也有些高地聚落山泉水斷水，應盤點施作簡易自來水。另外，金山林莊淨水場目前損毀尚未重建，由萬里中幅淨水場供水，造成金萬地區水壓偏低，也應盡速重建。
水利局回應，雙興、磺潭（公館崙）簡水系統因豪雨造成損壞部分，已先由當地里長簡易修復完成，近期由公所勘查完整修復經費約350萬，目前已申請由市府災準金支應，並辦理施工前置作業。至於金山萬里整體因自來水取水管線遭颱風破壞，總計約700多戶用水受影響，水公司也都先完成臨時取水管線設置，均已恢復正常供水。
水利局說明林莊淨水場取水管線遭颱風破壞部分，目前水公司已完成臨時取水管線設置，並設置臨時備援管線，兩管線間可相互切換，以提高供水穩定性；永久管線部分配合公路總局台2線邊坡復原工程，已於11月28進場施作，預定明年1月中旬完工。另有關林莊淨水場重建工程部分，目前水公司正辦理設計作業中。
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