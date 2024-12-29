象山腳架大軍再現 跨年倒數占位拍101煙火 北市明巡查

倒數三天就要跨年，每年拍攝台北101煙火絕佳視野的象山，昨已有攝影愛好者將攝影腳架綁在超然亭欄杆上搶占位。北市大地工程處表示，象山各平台都有公告禁止將腳架綁在公有設施，明及後天上午都會巡查，若發現有腳架綁平台欄杆，將收回代為保管。

有網友昨天下午在「台灣花火攝影情報」臉書社團貼文表示，象山已經有攝影同好前去綁腳架還上大鎖，建議腳架主人自己盡快去移除，市府會派人去拆，強制拆除若有損壞自己承擔，直接卡在公告單上還對折公告單當作沒看到就太過分了（紅圈處），直言根本目無法紀。

北市大地工程處道路步道科長蔡正發表示，前幾天可能時間還早，上山巡查還沒有看到有腳架被綁在欄杆上，不過明後天就會派員上山巡查，往年跨年前，大地處都會上山貼公告，如果有將腳架綁在公有設施上占位，發現有這樣的情況，都會移除並將腳架帶回辦公室代為保管。