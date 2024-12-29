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象山腳架大軍再現 跨年倒數占位拍101煙火 北市明巡查

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市象山是每年拍攝跨年煙火最熱門的地點，每年都有人提早將攝影腳架鎖在鐵欄杆上，占好位置。本報資料照片
台北市象山是每年拍攝跨年煙火最熱門的地點，每年都有人提早將攝影腳架鎖在鐵欄杆上，占好位置。本報資料照片

倒數三天就要跨年，每年拍攝台北101煙火絕佳視野的象山，昨已有攝影愛好者將攝影腳架綁在超然亭欄杆上搶占位。北市大地工程處表示，象山各平台都有公告禁止將腳架綁在公有設施，明及後天上午都會巡查，若發現有腳架綁平台欄杆，將收回代為保管。

有網友昨天下午在「台灣花火攝影情報」臉書社團貼文表示，象山已經有攝影同好前去綁腳架還上大鎖，建議腳架主人自己盡快去移除，市府會派人去拆，強制拆除若有損壞自己承擔，直接卡在公告單上還對折公告單當作沒看到就太過分了（紅圈處），直言根本目無法紀。

北市大地工程處道路步道科長蔡正發表示，前幾天可能時間還早，上山巡查還沒有看到有腳架被綁在欄杆上，不過明後天就會派員上山巡查，往年跨年前，大地處都會上山貼公告，如果有將腳架綁在公有設施上占位，發現有這樣的情況，都會移除並將腳架帶回辦公室代為保管。

蔡正發說，歷年跨年，象山都是相當熱門的拍攝一零一煙火地點，其中超然亭是最搶手占位的地點，其他包括攝影平台、六巨石、煙火平台、永春崗平台等視野也都相當開闊。

象山攝手平台可以眺望台北101，也是每年看跨年煙火絕佳地點。北市觀光傳播局提供
象山攝手平台可以眺望台北101，也是每年看跨年煙火絕佳地點。北市觀光傳播局提供

北市 跨年

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