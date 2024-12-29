全台第1座地熱電廠商轉逾1年 侯友宜期許新北創全國第1

新北市長侯友宜今到金山區，視察四磺子坪地熱「先導電廠」開發成果，投資業者明年將開發規模更大的電廠，並規畫以「園區」的方式推動，取得能源並帶動觀光發展。侯表示，會協助業者帶動新北市再生能源產業發展，強化新北的國際競爭力。

新北市政府與經濟部能源局、財政部國財署合作，設立金山硫磺子坪地熱示範區，2016年引進結元能源開發公司投資建廠。裝置容量1.2MW（百萬瓦）的先導電廠去年10月間商轉，後續規畫再開發2座容量4MW、1座容量20MW的電廠。

侯友宜今天下午前往四磺子坪地熱先導電廠，聽取結元公司總經理林伯修簡報目前的開發成果，以及未來開發計畫。除了結元共將投資的4座電廠，還有進金生能源公司等加入開發陣容，預估裝置容量可達200MW。

林伯修說，投資方是以「園區」的概念，業者負責開發四磺子坪的地熱資源，觀光休閒產業可引進在地資源，比照宜蘭清水地熱電廠模式，帶地竹方繁榮。

侯友宜說，全球溫室氣體效應加速氣候變遷惡化，為達成2050淨零碳排目標，城市能源轉型是世界潮流。地熱扮演永續能源關鍵角色，因為可達全天24小時、全年無休穩定發電，被視為重要再生能源。大屯火山區下方具有高溫地熱儲集層構造，佔全國淺層地熱資源約7成，期望新北地熱發電發展領先其他縣市。

新北市經濟發展局長盛筱蓉表示，我國自1966年起投入資源在大屯火山進行地熱探勘調查，但因火山地熱資源極酸，易使管線腐蝕，早期受限工法及材料限制無法成功，隨著科技進步，廠商近年引進國際最新工法，採用乾蒸氣冷式發電機組，才克服管線腐蝕問題，達成先導電廠商業運轉目標。