新北跨河煙火將登場 八里左岸6處最佳觀賞地點搶先看

為迎接2025，新北市政府舉辦「閃耀新北 1314跨年煙火」，將在12月31日晚上8點25分於淡水漁人碼頭與八里左岸盛大登場，今年煙火規模創下歷年新高，總發數超過3萬發、總長度長達1公里，除了漁人碼頭，八里區公所整理6處最佳觀賞點，讓民眾欣賞絢麗煙火，迎接2025年的到來。

八里區公所林俊宏表示，八里左岸的跨年活動於31日下午3點正式啟動，現場將推出首創「移動式劇場」，並有各式馬戲秀、劇團演出、市集及美食等精彩節目。此外，十三行博物館也將推出「到13Hi14千年記憶一生一世」的主題活動，讓市民朋友在跨年之際不僅能欣賞煙火，還能享受豐富的文化盛宴。

林俊宏說，為讓民眾迎接2025「閃耀新北 1314跨年煙火」，區公所整理數個最佳觀賞地點，包括左岸公園、漫步廣場、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園以及北堤沙灘等，這些地點視野開闊，面對淡江大橋，無任何遮蔽物，是最佳的全景觀賞位置。

林俊宏表示，當天民眾可提早到八里探索景點及品嚐美食，如八里渡船頭老街銅板美食、觀海大道異國料理、中山路二段老街商圈平民美食以及荖阡香道山景農場及咖啡等，亦可騎乘自行車悠閒漫遊左岸或港濱自行車步道，傍晚時分，還能欣賞八里區行政大樓璀璨的耶誕燈海裝飾景點。