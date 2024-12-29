網紅揭台人領中國大陸身分證問題 侯友宜：嚴肅面對
網紅「八炯」與「閩南狼PYC」陳柏源自製中國統戰紀錄片，披露台灣人拿中國身分證問題。新北市長侯友宜指出，面對所有的情資要全盤地掌握以外，更要嚴肅地面對，依法辦理。
網紅「八炯」與「閩南狼PYC」陳柏源自製中國統戰紀錄片，下集聚焦陳柏源到廈門的「台青創業基地」參訪，鎖定台灣年輕人打出申請創業基金免還的誘因，讓「台青」逐步深陷中國統戰。
侯友宜今天出席野柳特產街改造開幕活動，他接受媒體聯訪，媒體詢及在「八炯」昨天推出新的統戰紀錄片中提目前台灣已有逾10萬人取得中國身分證問題。對此，侯友宜表示，面對所有的情資要全盤地掌握以外，更要嚴肅地面對，依法辦理。
他指出，台灣是一個自由民主的國家，「我們希望見證台灣的好，希望所有的人來到台灣，了解台灣真的是一個開放自由、愛好民主的國家」。
侯友宜表示，野柳地質公園特產街經過改造，希望讓觀光客赴野柳地質公園參訪時，也可以到特產街好好地走一走、逛一逛，不僅可看到新北市的名產，也看到台灣最好的特產品，藉此帶動庶民經濟的發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言