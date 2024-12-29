網紅揭台人領中國大陸身分證問題 侯友宜：嚴肅面對

網紅「八炯」與「閩南狼PYC」陳柏源自製中國統戰紀錄片，披露台灣人拿中國身分證問題。新北市長侯友宜指出，面對所有的情資要全盤地掌握以外，更要嚴肅地面對，依法辦理。

網紅「八炯」與「閩南狼PYC」陳柏源自製中國統戰紀錄片，下集聚焦陳柏源到廈門的「台青創業基地」參訪，鎖定台灣年輕人打出申請創業基金免還的誘因，讓「台青」逐步深陷中國統戰。

侯友宜今天出席野柳特產街改造開幕活動，他接受媒體聯訪，媒體詢及在「八炯」昨天推出新的統戰紀錄片中提目前台灣已有逾10萬人取得中國身分證問題。對此，侯友宜表示，面對所有的情資要全盤地掌握以外，更要嚴肅地面對，依法辦理。

他指出，台灣是一個自由民主的國家，「我們希望見證台灣的好，希望所有的人來到台灣，了解台灣真的是一個開放自由、愛好民主的國家」。

侯友宜表示，野柳地質公園特產街經過改造，希望讓觀光客赴野柳地質公園參訪時，也可以到特產街好好地走一走、逛一逛，不僅可看到新北市的名產，也看到台灣最好的特產品，藉此帶動庶民經濟的發展。