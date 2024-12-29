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新北流感施打率85.1% 衛生局：施打熱潮受2颱風影響

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
近日冷氣團來襲，流感及新冠等呼吸道傳染病升溫，衛生局提醒民眾要施打疫苗提升保護力。圖為示意圖。圖／新北市衛生局提供
近日冷氣團來襲，流感及新冠等呼吸道傳染病升溫，衛生局提醒民眾要施打疫苗提升保護力。圖為示意圖。圖／新北市衛生局提供

近日冷氣團來襲，流感及新冠等呼吸道傳染病升溫，新北市衛生局表示，截至目前統計，新北還有14萬多劑公費流感疫苗，使用率85.1%，衛生局也說，全台施打熱度都不高，往年的10月1日起開打流感疫苗，開始施打後1個月都是施打熱潮，但接連受到2個颱風來襲，因此降低民眾意願。

衛生局表示，CDC統計今年11月下旬，流感的重症病例來到近10年新高，提醒民眾接下來又會有幾波冷氣團接連來襲，要把握時間施打流感疫苗，即便是已經得到流感已痊癒的民眾，也要施打疫苗提升免疫力。針對施打宣傳，施打期間都有與學校、醫院合作宣導，

學齡前幼兒為流感及新冠重症的高危險族群，感染流感後有10%至50%會併發中耳炎，且併發重症以肺炎為主，腦炎、橫貫性脊髓炎、多發性神經炎GBS等神經系統併發症機率比成年人高，故需每年接種流感疫苗產生保護力。

衛生局表示，本年度公費流感疫苗開放50歲以上成人、高風險慢性病人、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生及學齡前幼兒等對象接種。

冷氣團 流感疫苗 衛生局

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