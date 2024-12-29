視察首座火山型地熱開發 侯友宜盼新北地熱發電全國第

新北市長侯友宜下午視察新北市金山區四磺子坪先導地熱發電廠，這是全台首座火山型地熱開發案，該案金山區位於大屯山群，是全國地熱潛力最高的區域，

侯友宜表示，地熱扮演永續能源的關鍵角色，其發電可達24小時全年無休的運轉，具有穩定發電的特質，被視為重要的再生能源之一，而大屯火山下方具有高溫地熱儲集層構造，是地熱潛力最高的區域，占全國淺層地熱資源約7成，因此成為開發地熱的首選示範區，期望新北市地熱發電發展為全國第—。