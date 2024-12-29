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視察首座火山型地熱開發 侯友宜盼新北地熱發電全國第—

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
新北市長侯友宜（右）下午視察新北市金山區四磺子坪先導地熱發電廠，這是全台首座火山型地熱開發案，該案金山區位於大屯山群，是全國地熱潛力最高的區域。後續尚有其他 3 個電廠開發進行中，預計可再完成裝置容量為28.4MW年發電量達1億8,000萬度電。記者蘇健忠／攝影
新北市長侯友宜（右）下午視察新北市金山區四磺子坪先導地熱發電廠，這是全台首座火山型地熱開發案，該案金山區位於大屯山群，是全國地熱潛力最高的區域。後續尚有其他 3 個電廠開發進行中，預計可再完成裝置容量為28.4MW年發電量達1億8,000萬度電。記者蘇健忠／攝影

新北市長侯友宜下午視察新北市金山區四磺子坪先導地熱發電廠，這是全台首座火山型地熱開發案，該案金山區位於大屯山群，是全國地熱潛力最高的區域，

侯友宜表示，地熱扮演永續能源的關鍵角色，其發電可達24小時全年無休的運轉，具有穩定發電的特質，被視為重要的再生能源之一，而大屯火山下方具有高溫地熱儲集層構造，是地熱潛力最高的區域，占全國淺層地熱資源約7成，因此成為開發地熱的首選示範區，期望新北市地熱發電發展為全國第—。

經發局補充，「金山區四磺子坪地熱發電廠」為全台第一座火山型地熱開發案，設置容量為1.2MW年發電量達 640 萬度電，供應 1，500戶4口家庭全年用電，已於112年10月份正式營運進行商轉，後續尚有其他 3 個電廠開發進行中，預計可再完成裝置容量為28.4MW年發電量達1億8，000萬度電，新北市將持續積極協助有意投人地熱發展的廠商，期能帶動新北市再生能源產業發展，持續強化新北企業的國際競爭力，共同喚起全民對於永續發展的重視。

新北市長侯友宜（左四）下午視察新北市金山區四磺子坪先導地熱發電廠，這是全台首座火山型地熱開發案，該案金山區位於大屯山群，是全國地熱潛力最高的區域。記者蘇健忠／攝影
新北市長侯友宜（左四）下午視察新北市金山區四磺子坪先導地熱發電廠，這是全台首座火山型地熱開發案，該案金山區位於大屯山群，是全國地熱潛力最高的區域。記者蘇健忠／攝影
「金山區四磺子坪地熱發電廠」為全台第一座火山型地熱開發案，設置容量為 1.2MW年發電量達 640 萬度電，供應 1,500戶4口家庭全年用電，已於112年10月份正式營運進行商轉，後續尚有其他 3 個電廠開發進行中，預計可再完成裝置容量為28.4MW年發電量達1億8,000萬度電。記者蘇健忠／攝影
「金山區四磺子坪地熱發電廠」為全台第一座火山型地熱開發案，設置容量為 1.2MW年發電量達 640 萬度電，供應 1,500戶4口家庭全年用電，已於112年10月份正式營運進行商轉，後續尚有其他 3 個電廠開發進行中，預計可再完成裝置容量為28.4MW年發電量達1億8,000萬度電。記者蘇健忠／攝影

侯友宜 再生能源 地熱電廠 金山

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