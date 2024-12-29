象山見腳架違規卡位 北市府：加強巡查強力執法

象山步道為跨年夜101煙火熱門拍攝點，但距離2025年還有超過2天，已有人違規用腳架佔位，甚至用大鎖鎖上。台北市大地工程處表示，明天就會上山巡查，發現違規即強力執法。

有網友昨天在「台灣花火攝影情報」臉書社團發文表示，象山上的超然亭已經有人去綁相機腳架，還直接卡在禁止佔位的公告單上，「太過份了，目無法紀」。

台北市工務局大地工程處道路步道科長蔡正發說明，象山各平台都有公告，明令禁止佔位行為，除非就是有人站在那裡等，不然巡查人員都會直接將腳架帶回保管，避免影響到其他民眾的權益。

蔡正發指出，即便宣導多年，幾乎每年都還是會有人無視規定、以身試法，所以除了日常巡查，靠近跨年時也會天天上去看，一旦發現違規就強力執法。

大地處表示，象山步道沿途有攝手平台、攝影平台、六巨石、超然亭、煙火平台、永春崗平台等視野開闊的瞭望點，皆能輕鬆抵達並遠眺台北101，由於跨年人潮眾多，建議民眾提早出發，請勿將相機腳架以任何方式固定在欄杆上，以免造成他人困擾。