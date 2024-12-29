野柳特產街重新開幕 新門面成旅客打卡景點 賣場更明亮

新北市政府市場處整修「野柳特產街」，今天重新開幕。市長侯友宜說，特產街改裝後更美觀，更安全，提供遊客更舒適的觀光體驗。業者反映近幾年陸客沒來，生意很多差，希望在平等、尊嚴、友善前提下，兩岸相互對待，提振觀光旅遊產業，也會帶動台灣庶民經濟。

野柳特產街位在野柳地質公園出口外，不只提供園區遊客選購伴手禮或工藝禮品，國內民眾也會去採買漁產品。當地林姓攤商說，過去特產街地磚顏色較深，攤商各自拉設電路也顯得凌亂，市府發包整修，雖然近3個月不能做生意，但完工後整體環境更加明亮整潔，期待生意越來越好。

市場處今天在特產街舉辦改造開幕活動，安排在地大鵬國小舞獅隊開場，近日氣溫下降，還準備薑母茶供參加民眾驅寒，並提供現場抽獎、打卡抽獎活動，邀請民眾造訪野柳特產街。

侯友宜表示，柳地質公園的「女王頭」馳名國內外，每年吸引眾多遊客參訪，野柳特產街緊鄰地質公園，整修後光鮮亮麗，將是遊客購買當地特產與特色伴手禮的首選。

侯友宜說，他非常重視庶民經濟，包括野柳特產街在內，這幾年已先後完成9座市場新整建工程，另外也改造了13座市場，讓這些生鮮市場、美食廣場和都市型夜市，提供民眾更舒適的消費體驗。

野柳特產街自治會長林麗雲表示，改造工程除了讓外觀與地坪更美觀，也一併更換發電機等電器用品，強化機電設施效能，有助提升整體安全性與觀光品質，希望這處明亮舒適的旅遊購物地點，能吸引更多觀光人潮，帶動地方經濟發展。