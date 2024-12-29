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建中生揪吃麥當勞惹議 校方2天4度收恐嚇信急發聲

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市建中生揪吃麥當勞事件，引發各界輿論熱議，甚至有民眾接連2天4度寄信給學校，揚言要以行動傷害在校生。圖／聯合報系資料照
北市建中生揪吃麥當勞事件，引發各界輿論熱議，甚至有民眾接連2天4度寄信給學校，揚言要以行動傷害在校生。圖／聯合報系資料照

北市建中生揪吃麥當勞事件，引發各界輿論熱議，甚至有民眾接連2天4度寄信給學校，揚言要以行動傷害在校生。校方今發聲，嚴厲譴責該行為，目前已報警，並保留事證要提告，喊話民眾不要肉搜騷擾、謾罵學生；明後天上學日加強巡查校園且暫停對外開放。

建中校長室今發出因應校園安全事件緊急公告，連續兩日12月27日、28日，有民眾4度以電子郵件方式寄信到學校，揚言將以行動傷害在校學生，本校對此行為予以嚴厲譴責。

校方表示，學校已報警處理，請求增派員警巡邏校園周遭；同時保存事證，交由資訊警察協助或至地檢署提出相關告訴，依法究責絕不寬貸。呼籲民眾不要在社群媒體以肉搜方式騷擾、謾罵攻擊學生，甚至假借建中學生名義散播不實資訊，以免激化對立、製造衝突。

有鑑於此，建中12月30、31日將加強校園巡查，門禁管理配合調整，一是暫停校園對外開放，二為後門整日不開放，三是調整東、西側門（含車道）通行時間，其餘時間一律由正門通行。

校方說，明後兩日的上學時間上午7點至8點20分開放兩側門，中午時間12點至下午1點開放東側門，放學時間下午4點至6點開放東側門、西側門則是下午4點至5點，為維護校園安全，請全體師生家長務必配合。

建中表示，請學校教職員工、學生及家長提高警覺並注意個人安全，若發現可疑人士儘速聯繫學務處；若有心理輔導需求，請洽輔導室。

年終歲末，願親師生能平安寧靜迎接2025年的到來。

建中 校園安全

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