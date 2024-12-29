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天王郭富城響應愛心 邀新北百位兒少及照服員一起嗨翻小巨蛋

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
兒少工作者們拿著演唱會票券和各式道具開心合影，直呼這是「最暖新年禮」。圖／新北市社會局提供
兒少工作者們拿著演唱會票券和各式道具開心合影，直呼這是「最暖新年禮」。圖／新北市社會局提供

香港天王郭富城睽違5年再度攻蛋，壓軸場次捐贈票券給新北市好日子愛心大平台，邀請120位社區關懷兒少與第一線長照機構服務者親臨現場感受天王魅力，在歲末年終獻上最暖心祝福。

此次社會局透過新北市長期照護發展協會，以及新北市府公辦民營的少年福利服務中心，邀集120位第一線的長照服務者、兒少工作者與社區中需要關懷的兒少現場觀賞演唱會，提供工作者喘息療癒，也給兒少正面鼓勵刺激，讓他們對未來能有更多元想像。

新北市長期照護發展協會理事長張婉玲表示，面對高齡化社會來臨，長照服務是一場看不見盡頭的馬拉松，所以第一線的照顧者都是團隊內的跑者，只有他們獲得良好的喘息，長照服務才能更貼近人心、貼近需要，感謝郭富城先生的邀請，讓所有的工作者能夠用最動感的方式，一起釋放壓力。

新北市少年培力園主任莊宛蒨說，社區兒少第一時間聽到可以前往郭富城演唱會時，簡直不敢相信。已經五年沒有來台開唱的香港天王，還願意將這樣難得的機會獻給新北需要關懷的對象，這樣的暖度完全輾壓週末強力冷氣團，更是最暖心的新年禮物。

新北市社會局長李美珍表示，感謝郭富城願意投身公益，提供演唱會門票，近年進到新北市的資源也越來越多元，能近距離接觸亞洲娛樂圈天王對這些關懷對象而言是難得體驗，更是名符其實的天王級溫暖服務。

兒少工作者們拿著演唱會票券和各式道具開心合影，直呼這是「最暖新年禮」。圖／新北市社會局提供
兒少工作者們拿著演唱會票券和各式道具開心合影，直呼這是「最暖新年禮」。圖／新北市社會局提供

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