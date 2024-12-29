環狀線復駛串起沿線公園商場 成親子周末休憩新選擇

新北環狀線於本月中復駛，讓不少民眾直呼終於等到了，未來新店、中和、板橋等地可藉由環狀線通行無阻，而除在地通勤需求外，其實沿線也有許多公園，成為周末出遊好選擇，例如新店綠湖公園、中和員山公園等，都是孩童放電及長者休憩的好秘境。

環狀線復駛當地，新北捷運公司也於十四張站宣布與業者首推站內跨界合作便利超商，另外，也推環狀線沿線各公園及商場，包含大坪林站綠湖公園、十四張站歷史公園、中和站中和區綜合運動場、中原站員山公園、板橋站板橋大遠百、幸福站頭前運動公園與化成公園、新北產業園區站宏匯廣場。

記者實際走訪幾個公園都頗有特色，據新北市府介紹，像綠湖公園以綠肺為概念，降低都市熱島效應、消化二氧化碳、調節都市氣候，並兼具水土保持功能，成為動、植物友善的棲息環境，逛累了一旁還有大型商城供採買逛街。

員山公園則有依著地形而建設置共融式遊具，像是隧道式及坡道攀爬網與攀岩石並鋪著彩色的PU地板，以訓練孩子手腳協調，除了一般的盪鞦韆還有鳥巢式、尿布式，讓同年紀的小朋友都能享受盪高高的刺激；最大亮點是彩色親子溜滑梯，一旁的滑草道也很刺激。

另外像是頭前運動公園，有著漫步森林冒險島主題，用樹梢觀察站讓孩童在遊樂中可以體驗到站在樹梢上往下看的震撼，也可以透過螺旋步道，全方位的觀看整個遊戲場；在既有草坡也設置結合自然地景的體能訓練設施，讓孩童配合地形高低與原木之間的變化，尋找不同刺激。