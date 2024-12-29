豐原慈濟宮建醮結束 百年龍柱開始修復預計半年恢復原貌

豐原慈濟宮今年配合300年建醮慶典彩繪廟內外建築，以現代化學油漆粉刷珍貴的百年龍柱，受到文史工作者質疑傷害石柱，廟方後來暫停施工，以大圖輸出原貌保護二根龍柱，建醮已結束，現在開始修復工程，預計半年後可恢復龍柱原貌。

修復師談宜芳團隊最近開始進行修復工程，將以酒精、丙酮為溶劑，逐漸去除豔麗漆色，預計半年後恢復龍柱原貌。

豐原慈濟宮有4對觀音山石所雕製龍柱，位於三川殿前步口、後步口、正殿、後殿，據傳是時任修繕會正總理張麗俊自北港、艋舺等全台各地敦聘蔣梢、辛阿救等知名匠師所做，灰色石柱具古樸特色，配合今年建醮300年慶典，廟方請人將龍柱彩繪成鮮艷顏色引起兩極評價。

在多位文史工作者和地方人上網發聲和爭取希望恢復原狀下，廟方8月21日宣布停止彩繪，聘修復師談宜芳團隊在建醮結束後開始修復工作，要恢復龍柱原貌。