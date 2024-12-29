快訊

柯文哲羈押庭「再開1次」就好！法官因「這原因」假日開庭

18年來最大事故！濟州航空失事2獲救、179人罹難 公司背景、近期航班資訊一次看

濟州航空墜機恐釀179人罹難 今晚「MBC放送演藝大賞」宣布取消

大巨蛋演唱會致震動 北市府2小時接84通陳情電話

中央社／ 台北29日電

歌后張惠妹在台北大巨蛋舉辦演唱會，引發周遭居民家中「類地震」，市府統計，昨天晚間2個小時就有84通反映震動的陳情電話，當地里長也呼籲政府聆聽人民恐懼的吶喊。

張惠妹昨天舉行繼21日、22日後的第3場演唱會，帶領4萬歌迷嗨翻大巨蛋，不過台北市研究發展考核委員會統計，昨天晚間9時30分起，陸續有民眾撥打1999市民熱線，反映演唱會造成震動、搖晃問題，至當晚11時30分共進線84通。

研考會資料顯示，21日首場演唱會便有民眾反映相同問題，當天共進線30通；隔天第2場演唱會則倍增至66通，地點多在忠孝東路四段553巷及559巷、逸仙路42巷及50巷。

緊鄰大巨蛋的興隆里里長吉娃斯‧吉果昨天晚間同樣接獲許多里民陳情，表示震動越來越劇烈，不僅水杯、吊燈搖晃，連電風扇、屏風都在晃動，質疑「這是怎樣的市政府？無視居民的安全」「天災無法擋，但人禍不能預防嗎」。

吉娃斯‧吉果轉述里民要求，應比照小巨蛋，禁止大巨蛋集體跳動，呼籲市府聽見人民內心恐懼的吶喊。

遠雄巨蛋公司日前表示，依照客觀結構認證與工程檢測數據，大巨蛋體育館結構及共振數據合乎規範。台北市體育局則說，大型活動多少會對周遭產生影響，會請遠雄持續監測，並做到敦親睦鄰，在活動舉辦與民眾感受之間取得平衡。

大巨蛋 演唱會 體育館

延伸閱讀

沒有人要看她！張惠妹罕見怒了「氣死我」

粉絲等7年！張惠妹無預警唱新歌 新專輯進度曝光

陳傑憲甜牽超正老婆！率中華隊5帥看張惠妹 全場暴動

強碰張惠妹！五月天自嘲「票較好買」15萬人朝聖吸4億

相關新聞

跨年倒數全台唯一跨河煙火 快來淡水漁人碼頭迎接2025

再過3天就要跨年夜，各地都有跨年相關活動，2025年閃耀新北1314跨河煙火活動場域橫跨淡水漁人碼頭、八里左岸，是全台唯...

民生線綜規送中央 汐止接大稻埕

捷運民生汐止線卡關23年終於露出曙光，雙北市府共同完成「汐東線」串連台北市大稻埕的「民生線」綜合規畫，前天送交通部審議。...

野柳特產街重新開幕 新門面成旅客打卡景點 賣場更明亮

新北市政府市場處整修「野柳特產街」，今天重新開幕。市長侯友宜說，特產街改裝後更美觀，更安全，提供遊客更舒適的觀光體驗。業...

天王郭富城響應愛心 邀新北百位兒少及照服員一起嗨翻小巨蛋

香港天王郭富城睽違5年再度攻蛋，壓軸場次捐贈票券給新北市好日子愛心大平台，邀請120位社區關懷兒少與第一線長照機構服務者...

環狀線復駛串起沿線公園商場 成親子周末休憩新選擇

新北環狀線於本月中復駛，讓不少民眾直呼終於等到了，未來新店、中和、板橋等地可藉由環狀線通行無阻，而除在地通勤需求外，其實...

北市公車捷運等交通APP多達11個沒整合 議員批評對觀光不友善

又到跨年觀光旺季，外國遊客到北市旅遊相關交通APP整合挨轟「不友善」。議員整理交通相關APP高達11個，包括公車、捷運、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。