大巨蛋演唱會致震動 北市府2小時接84通陳情電話

歌后張惠妹在台北大巨蛋舉辦演唱會，引發周遭居民家中「類地震」，市府統計，昨天晚間2個小時就有84通反映震動的陳情電話，當地里長也呼籲政府聆聽人民恐懼的吶喊。

張惠妹昨天舉行繼21日、22日後的第3場演唱會，帶領4萬歌迷嗨翻大巨蛋，不過台北市研究發展考核委員會統計，昨天晚間9時30分起，陸續有民眾撥打1999市民熱線，反映演唱會造成震動、搖晃問題，至當晚11時30分共進線84通。

研考會資料顯示，21日首場演唱會便有民眾反映相同問題，當天共進線30通；隔天第2場演唱會則倍增至66通，地點多在忠孝東路四段553巷及559巷、逸仙路42巷及50巷。

緊鄰大巨蛋的興隆里里長吉娃斯‧吉果昨天晚間同樣接獲許多里民陳情，表示震動越來越劇烈，不僅水杯、吊燈搖晃，連電風扇、屏風都在晃動，質疑「這是怎樣的市政府？無視居民的安全」「天災無法擋，但人禍不能預防嗎」。

吉娃斯‧吉果轉述里民要求，應比照小巨蛋，禁止大巨蛋集體跳動，呼籲市府聽見人民內心恐懼的吶喊。

遠雄巨蛋公司日前表示，依照客觀結構認證與工程檢測數據，大巨蛋體育館結構及共振數據合乎規範。台北市體育局則說，大型活動多少會對周遭產生影響，會請遠雄持續監測，並做到敦親睦鄰，在活動舉辦與民眾感受之間取得平衡。