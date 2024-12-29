跨年倒數全台唯一跨河煙火 快來淡水漁人碼頭迎接2025

再過3天就要跨年夜，各地都有跨年相關活動，2025年閃耀新北1314跨河煙火活動場域橫跨淡水漁人碼頭、八里左岸，是全台唯一跨河盛宴，主會場淡水漁人碼頭安排藝人及韓團帶來精采表演，會場及港區周邊有市集、咖啡廳、特色海鮮餐廳等，有吃有玩，幸福滿滿迎接新年。

淡水漁人碼頭是一處將漁業與觀光結合的休閒漁港，港區內有情人橋、浮動碼頭、木棧道、心型石滬、情人塔、幾米女孩裝置藝術及幾米溜溜帽遊樂場等多元遊憩設施，是民眾拍照打卡及親子休憩的熱門去處。

新北漁業處指出，麗寶廣場裡的滬水一方藝文空間提供藝文展覽讓民眾免費參觀、積木共和國也是免費讓小朋友開心暢玩。喜歡品嘗海鮮者，可以到港區內的「魚藏餐廳」或木棧道下商店街的「大胖活海產」，用餐後，可以到魚市內的「魚藏咖啡廳」享用咖啡，咖啡廳的對面還有「魚藏文化館－SHOW 233畫室」，大人、小孩也都可以來體驗一下特色DIY樂趣。

結束後還可以帶孩子到溜溜帽遊樂場遊玩，及尋找隱身在漁人碼頭內的兩座幾米女孩藝術裝置，或是穿越情人橋漫步木棧道，欣賞漁港風情及漁人碼頭專屬的絕美夕陽。

新北市政府31日在漁人碼頭舉辦2025跨年活動，煙火最佳觀賞點首推漁人碼頭的主會場觀海廣場，是最接近煙火、最有現場震撼感的第一排，港區環港步道、情人橋及木棧道亦是觀賞煙火及海岸景致的好所在。

31日活動當天從下午3時起，主會場周邊的閃閃市集匯集多元攤位，邀民眾一起逛餐車美食、手作小物等，現場也有適合親子欣賞的「躍動舞台」，將有OPEN家族熱情演出，主舞台「星光舞台」有多位歌手登場演唱，在晚間煙火施放後，韓團SUPER JUNIOR-L.S.S.壓軸演出。

因應活動人潮，跨年當天公車、捷運、輕軌都將加開班次，欲前往淡水漁人碼頭欣賞煙火的民眾，歡迎多加利用大眾交通工具前往漁人碼頭，可免去找車位及塞車之苦。當日自行開車的民眾，在漁人碼頭停車場自當日上午10時起採進場一次性收費，小客車一次60元，無30分鐘免費優惠，滿載時禁止車輛進入。當天從下午4時至晚間11時進行交通管制。