北市公車捷運等交通APP多達11個沒整合 議員批評對觀光不友善

又到跨年觀光旺季，外國遊客到北市旅遊相關交通APP整合挨轟「不友善」。議員整理交通相關APP高達11個，包括公車、捷運、貓纜、YouBike、台北通都沒整合，藍色公路也無英文介面。北市府表示，運輸相關APP的確太多，由副市長張溫德來研議整合。

議員顏若芳整理台北市交通相關的APP，發現竟高達11個，逐一檢視各個APP好不好用，發現光是台北市民眾要取得大眾運輸資訊，動輒也都要下載超過2個以上APP，如搭公車的要下載公車APP、搭捷運的下載捷運APP，騎YouBike2.0也要下載YouBike的APP、連搭貓纜還要上貓纜網站查詢。

議員實際以觀光客身分模擬去捷運站能不能用導航，結果發現僅有微笑單車、台北好行ＡＰＰ才可以，其他都不行；如果想要直接線上購票除了貓纜官網、YouBike可以，其他也都不行；最基本的英語介面服務，公車的5284 APP沒有，台北通APP沒有，藍色公路也沒有英語介面，顏質疑，英語不是最基本，沒有英語版如何北市成為觀光城市。

議員也舉先前到布達佩斯參訪，為讓觀光客方便查詢，布達佩斯的GOＡＰＰ觀光客只要下載，不需要登錄填資料註冊，就可以使用捷運、電車、公車即時路線路網異動，還有單車也有，甚至還可以在這個單一APP直接購電子票券，還有提供公廁、飲水站、觀光資訊站等地點，除布達佩斯使用的語言，還有英語服務。

顏若芳質疑，反觀台北市的台北通，不僅沒有辦法有捷運即時訊息，沒有水路即時資訊、沒有公車即時，只有YouBike、公廁，卻沒有觀光資訊站，幾乎多數資訊都沒有，質疑台北市要成為觀光城市，應該讓使民觀光客使用最簡單的方式，得到所有資訊，但北市現有觀光交通APP根本沒整合，

北市府表示，的確台北市運輸相關APP太多，功能也沒有一致，將由副市長張溫德當召集人，會參考布達費斯進行跨局處統合，將相關公共運輸的APP優化整合，並且提供多國語言，包括英語日語韓語等服務。

觀傳局表示，將配合積極宣傳整合後的交通運輸APP。另外，觀傳局維運的台北旅遊網網站提供多項旅遊資訊，包含活動、景點、遊程及交通等，其中也提供如無障礙友善、性別友善等友善店家；配合各局處提供的景點相關觀光資訊，於「遊憩景點」提供如公廁、無障礙設施等服務設施資訊。未來將持續滾動式更新，便利國內外遊客遊玩台北，依其需求探索城市自然、人文及美食等。