民生線綜規送中央 汐止接大稻埕

捷運民生汐止線卡關23年終於露出曙光，雙北市府共同完成「汐東線」串連台北市大稻埕的「民生線」綜合規畫，前天送交通部審議。雙北期待中央盡速核定，加上基隆捷運完成後，可達成基隆一路到台北「一車到底」路網。

2019年台北、新北和基隆3市與交通部會商，將汐民線分割成汐東線與民生線各自推動，其中汐止到東湖的汐東線在本月19日簽約，預計明年3月開工。

新北捷運局長李政安表示，民生線規畫從汐東線SB10東湖站一路向西延伸至台北市大稻埕，全長約11.02公里，共設9座車站（含地下8站、高架1站），並在基隆八堵規畫機廠，沿途所經都是精華地帶，雙北市府共同完成綜合規畫報告。

李政安說，今年4月9日第1次提報交通部審議，經交通部辦理現場勘查及函覆審查意見後，這次再提報中央，計畫經評估具財務及經濟效益，期盼中央能支持，盡早核定，才能盡早動工、完工，並完善跨三市整合路網。

捷運局長李政安說，基於台北市民生線與汐東捷運、基隆捷運為同一路網，未來3線完工就能「一車到底」往返基隆、南港與大稻埕，提供市民更便捷的北北基捷運路網。

捷運局指出，基隆捷運綜合規畫在今年1月31日通過審核，新北市府已在日前將基本設計工程經費送交通部轉公共工程委員會審議，若中央順利通過，最快明年6月上網招標，2033年完工。

「綜合規畫往前邁進一大步，期望行政院2年內核定計畫。」北市捷運局表示，民生線台北市段都市計畫變更今年9月4日開公有土地用地協調會，並陸續開3場都市計畫變更公展前座談會，為加速推動，9月10日已啟動土建基本設計作業。