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藍綠轟柯文哲釀民生汐止線延宕 白營：別甩鍋

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
前台北市長柯文哲（右）曾在台北市議會表示民生汐止線如「盲腸」，沒有路線銜接，也不是市政優先順序。本報資料照片。
前台北市長柯文哲（右）曾在台北市議會表示民生汐止線如「盲腸」，沒有路線銜接，也不是市政優先順序。本報資料照片。

北市前市長柯文哲任內，曾稱捷運民生汐止線是「盲腸線」，藍綠昨轟，拖到現在罪魁禍首就是柯文哲，否則現在早開工，盼中央加速審議。白營反擊，當初四首長決議會上，柯文哲就在其中溝通，別直接甩鍋在柯身上。

民進黨新北議員張錦豪昨說，當初民生線汐止端早就通過環評，為等北市端第二階段環評等了11年，沒想到通過後，又被柯文哲說是「盲腸線」，當年北市給他執政8年，真的是民生汐止線延宕的罪魁禍首。

張錦豪說，希望汐東線加速開工，民生線加速審議，再加上基隆捷運，雖然施工期間交通影響難免，但現在先求有再求好，汐止人真的等不了了。

「都是柯文哲害的。」國民黨議員白珮茹說，當初柯文哲想先推東環段，才讓民生線延宕這麼多年，汐止人主要都是往北市移動，只有汐東線，人也是塞到內湖、南港區，所以一定要民生線搭配串連大稻埕，對雙北才是真的有助益。

白珮茹說，希望中央加速審議，畢竟汐東線當初公文往返也是快1年，政府財政負擔更大，民生汐止線相關資料都是舊的，「趕快弄一弄不要再拖了」。

民眾黨北市議員陳宥丞表示，民生汐止線從規畫到中間的民意調查，歷經很多時間，他在內湖、南港一直都是希望能從善如流，當初2019四首長決議，柯市長也是參與其中。

陳宥丞說，這條線是各縣市合作，不能忽視其中溝通成本，還有資源配置先後順序，別直接甩鍋在柯文哲，現在目標就是要把捷運路網規畫好，雙北一起努力。

北市 柯文哲 汐止

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