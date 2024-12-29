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新聞眼／最後一哩路 別成「盲腸線」

聯合報／ 記者游明煌
捷運路網過去每個縣市都有自己考量，導致現實很困難，中央要有格局串接，避免「我的最後一哩路，你的盲腸線」。本報資料照片
捷運路網過去每個縣市都有自己考量，導致現實很困難，中央要有格局串接，避免「我的最後一哩路，你的盲腸線」。本報資料照片

捷運汐東線串連北市大稻埕的民生線綜合規畫報告送交通部審議，理想是未來基隆捷運蓋好後，就可一路延伸至台北，但現實很骨感，如今基捷仍爭論不休，中央要有格局串接，才能避免重演「我的最後一哩路，你的盲腸線」。

捷運汐止民生線2019年環評時，雙北市長意見相左，時任北市長柯文哲認為該線從新北到台北，跟現有捷運線都沒有什麼交會點，「等於盲腸沒有用」，不列在優先推動項目。新北市長侯友宜認為，民生汐止線是「動脈」一定會蓋，主要幹道絕對要做。

但是很多汐止人往北市移動，只靠捷運汐東線無法解決輸運，得靠民生線搭配，缺哪一塊就都不完美，是地方焦慮心聲，後來北北基三市與交通部會商，將汐民線分割成汐東線與民生線各自推動，卡關23年的路線才跨進一大步，即便民生線綜規前天已送，但藍綠昨仍砲口一致轟柯文哲就是當年延宕罪魁禍首。

基隆捷運已然重演當年民生線爭論場景，基隆捷運第一階段南港到八堵，可望在明年6月招標，基隆「捷運夢」理應要成真，但美中不足的是拆成兩段，第二階段八堵到基隆市區怎麼走，「廢鐵換捷」爭議再起，藍綠又戰。

基隆人難道只能被迫台鐵、捷運二選一？或是淪為下屆市長選戰的「政治操作」？從民生線到基捷，都再再顯示，中央必須跳出來協調地方，站在整體高度既能避免地方的「本位主義」，也才不會重蹈覆轍、各自為政。

基隆捷運 汐東線

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